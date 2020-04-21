كورونا.. 3 وفيات و490 إصابة بالإمارات ولبنان بلا إصابات

أبوظبي، بيروت / أحمد يوسف، وسيم سيف الدين / الخليج 365

أعلنت الإمارات الثلاثاء، رصد 3 وفيات و490 إصابة بفيروس كورونا، فيما لم يسجل لبنان حالات جديدة للمرة الأولى منذ ظهور الفيروس لديه قبل شهرين.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان، إنها سجلت 3 وفيات لترتفع المحصلة إلى 46.

وأوضحت أنها سجلت 490 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 7 آلاف و755، بينها 46 وفاة وألف و443 حالة تعاف.

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فيما لم يسجل لبنان أية إصابات أو وفيات جديدة بكورونا منذ الإعلان عن اكتشاف أول إصابة في 21 فبراير/شباط الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، عدم تسجيل أية إصابة جديدة بكورونا، ليستقر إجمالي عدد الإصابات عند 677، بينها 21 وفاة.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب الفيروس إجمالًا أكثر من 2.5 مليون بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 171 ألفا، وتعافى أكثر من 658 ألفا، وفق موقع "worldmeters" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.