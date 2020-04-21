سوريا.. تسيير دورية تركية روسية خامسة على طريق "إم 4" بإدلب

أنقرة/الخليج 365

سيّرت القوات التركية والروسية، الدورية المشتركة الخامسة، على الطريق الدولي "إم 4" في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء عبر صفحتها على تويتر.

وقالت الوزارة إن الدورية جرى تسييرها بمشاركة قوات برية وجوية من الطرفين التركي والروسي.

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وكانت الدورية الرابعة قد أجريت على الطريق المذكور في 15 أبريل/ نيسان الجاري.

وتأتي الدوريات في إطار اتفاق موسكو الذي أبرم في 5 مارس/ آذار الماضي، بين الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، والذي بلغ ذروته باستشهاد 33 جنديا تركيا يوم 27 فبراير/ شباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد".

وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.