كورونا.. 518 إصابة في قطر ووفاتان بالكويت وواحدة بالمغرب

عواصم / خالد مجدوب، محمد عبد الغفار، أحمد يوسف / الخليج 365

سجلت الكويت وفاتين بفيروس كورونا، الثلاثاء، فيما رصد المغرب وفاة واحدة، وأعلنت قطر 518 إصابة.

في الكويت، أعلن الناطق باسم وزارة الصحة عبد الله السند، خلال مؤتمر صحفي، تسجيل وفاتين و85 إصابة و45 حالة شفاء.

وأوضح السند، أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى ألفين و80، بينها 11 وفاة، و412 حالة تعاف.

وفي المغرب، قالت وزارة الصحة، في بيان، إنها سجلت وفاة واحدة و140 إصابة.

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وأضافت الوزارة أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 آلاف و186، بينها 144 وفاة، و359 حالة تعاف.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 518 إصابة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 آلاف و533، بينها 9 وفيات، و614 متعافيا.



وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب الفيروس إجمالا قرابة 2.5 مليون شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 171 ألفا، وتعافى أكثر من 657 ألفا، وفق موقع "worldmeters" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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