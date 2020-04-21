الامارات: ثلاث وفيات و490 اصابة جديدة بفيروس

أعلنت الامارات اليوم الثلاثاء عن وفاة ثلاث حالات جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) لتبلغ اجمالا 46 وفاة فيما سجلت 490 اصابة جديدة لتصل اجمالا 7755 حالة حتى الان.
وكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية في بيان صحفي عن شفاء 83 حالة جديدة لمصابين بالفيروس ذاته ليرتفع مجموع حالات الشفاء الى 1443 حالة.
وبينت ان اكتشاف الاصابات الجديدة جاء من خلال اجراء أكثر من 30 ألف فحص جديد على المواطنين والمقيمين وباستخدام افضل واحدث تقنيات الفحص الطبي مضيفة ان جميع الاصابات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
واوضحت ان حالات الوفاة الثلاث تعود لمصابين من الجنسية الآسيوية وذلك اثر تداعيات الاصابة بالفيروس ومعاناتهم من أمراض مزمنة.
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