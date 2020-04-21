دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية انفجار قنبلة في منطقة تجارية بالأردن.. ومصادر أمنية: سقوط قتلى

أفادت معلومات، اليوم الاثنين، بسقوط قتلى جراء انفجار قنبلة "قديمة" بمدينة المفرق شمالي الأردن.

وقالت معلومات إن ما لا يقل عن أربعة أشخاص قتلوا في الحادث، بحسب صحيفة "الغد" الأردنية.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين أمنيين، أن الانفجار وقع في الوسط التجاري بحي الفدين بمدينة المفرق.

وقال أحد المصدرين إن هناك العديد من الإصابات، بعضها بحالة خطيرة، مرجّحًا ارتفاع عدد القتلى.