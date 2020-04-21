أفادت معلومات، اليوم الاثنين، بسقوط قتلى جراء انفجار قنبلة "قديمة" بمدينة المفرق شمالي الأردن.
وقالت معلومات إن ما لا يقل عن أربعة أشخاص قتلوا في الحادث، بحسب صحيفة "الغد" الأردنية.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين أمنيين، أن الانفجار وقع في الوسط التجاري بحي الفدين بمدينة المفرق.
وقال أحد المصدرين إن هناك العديد من الإصابات، بعضها بحالة خطيرة، مرجّحًا ارتفاع عدد القتلى.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار قنبلة في منطقة تجارية بالأردن.. ومصادر أمنية: سقوط قتلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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