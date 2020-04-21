هذا الموضوع هاتف iPhone SE Plus 2020 يأتي لاحقاً هذا العام بحجم أكبر في الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.
أكدت أحدث التسريبات على خطط شركة ابل لإطلاق إصدار جديد من هواتفها منخفضة التكلفة بعنوان iPhone SE Plus 2020، على أن يتوفر لاحقاً هذا العام بحجم أكبر في الشاشة.
قدمت شركة ابل مؤخراً هاتف iPhone SE 2020، الذي انطلق بتصميم يحاكي iPhone 8، مع رقاقة Apple A13، وحجم 4.7 إنش في الشاشة بسعر 399 دولار، واليوم تؤكد أحدث التسريبات على خطط ابل لإطلاق إصدار جديد بعنوان iPhone SE Plus 2020 قريباً.
ظهرت أول التسريبات حول هاتف iPhone SE Plus 2020 في التعليمات البرمجية الخاصة بهاتف iOS 14، واليوم يؤكد Jon Prosser على خطط ابل لإطلاق هذا الإصدار لاحقاً هذا العام خلال حدث الشركة لإطلاق AirPods وMacBook Pro في مايو.
المواصفات المتوقعة لهاتف iPhone SE Plus 2020
- شاشة Retina بحجم 5.5 إنش وجودة HD.
- مستشعر TouchID
- رقاقة معالج A13 Bionic
- ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام.
- سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.
- كاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل
- كاميرة سيلفي مع مستشعر بدقة 7 ميجا بيكسل.
- نظام تشغيل iOS 13.
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هذا الموضوع هاتف iPhone SE Plus 2020 يأتي لاحقاً هذا العام بحجم أكبر في الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.
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