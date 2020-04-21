شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا إلى 884 بعد تسجيل 5 حالات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى تونس، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد إلى 884، بعد تسجيل 5 حالات جديدة، وذلك وفق خبر عاجل قناة "اكسترا نيوز".

وفيما ينتشر فيروس كورونا بشكل كبير فى الدول التى ظهر فيها، حيث تم تسجيل ما يقرب من 2 مليون ونصف حالة اصابة، وتخطت الوفيات حاجز الـ 170 ألف حالة، وتواصل الدول جهودها للسيطرة عليه.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 884 بعد تسجيل 5 حالات جديدة، وذكرت وزارة الصحة السودانية، أنه تم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 107.

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وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 143457 عقب تسجيل 1785 إصابة جديدة، وسجلت الصين 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات.

وأعلنت السلطات المعنية فى المغرب عن تسجيل 191 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة، وسجلت الأردن 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا لقادمين من الخارج، ولم يتم تسجيل حالات جديدة من داخل الدولة للمرة الثانية.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر للمرة الأولى داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى باقى المدن الصينية ومن ثم إلى دول العالم، وتواصل معامل الأبحاث وشركات الأدوية جهودها من أجل التوصل إلى لقاح أو علاج فعال ضد فيروس كورونا فى أقرب وقت ممكن.