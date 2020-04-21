شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 4 من عناصر الحشد الشعبى جنوب الموصل بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت "خلية الإعلام الأمنى" العراقى، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة أربعة عناصر من "الحشد الشعبى" جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبى الموصل، وقالت الخلية -فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- إن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة تابعة للفوج "36 بالحشد الشعبي " في منطقة "اللزاكة " جنوبي مدينة الموصل ، مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة اثنين آخرين بجراح .

وفى سياق متصل ، أصيب أحد أفراد قوة طوارئ ديالي ، بإطلاق نار من قبل منتمين إلى تنظيم "داعش " الإرهابي في منطقة "الكاطون " بقضاء بعقوبة في محافظة ديالى.

وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، أعلنت اعتقال المسئول عن التنسيق بين عناصر تنظيم "داعش" وذويهم في محافظة الأنبار، مؤكدة أنهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب، وذلك وفقا لقناة روسيا اليوم.

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وذكرت المديرية، أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع لواء المشاة 39، وعلى ضوء معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة البوفراج في جزيرة الرمادي بالأنبار".

وأضافت أن "المعتقل مسئول التنسيق ما بين عوائل عصابات "داعش" المتواجدين في مخيمات النازحين بالأنبار وأبنائهم من الدواعش الفارين خارج العراق.

و الأحد الماضى، أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، عن شن غارة جوية استهدفت موقعا لتنظيم داعش الإرهابي غربي قضاء الدور في محافظة صلاح الدين.

وقالت عبر حسابها بتويتر: "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، طائرات F_16 العراقية توجه ضربات دقيقة لأوكار عصابات داعش الإرهابية فى "جزيرة عبد العزيز وسط نهر دجلة غربي قضاء الدور في محافظة صلاح الدين" ، وقد نتج عنها "قتل مجموعة من العناصر الإرهابية وتدمير الأوكار بالكامل، حيث كانت هذه الأماكن تنطلق منها العناصر الإرهابية لاستهداف القوات الأمنية والمواطنين" .