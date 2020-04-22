مساعدات طبية من الإمارات لجنوب أفريقيا لدعمها في مكافحة كورونا

أرسلت دولة الإمارات، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية جنوب أفريقيا؛ لدعمها في مواجهة فيروس كورونا الجديد، حيث من المقرر أن يستفيد منها نحو 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، قال سفير دولة الإمارات لدى جنوب أفريقيا محش سعيد الهاملي: "كرست الإمارات نفسها للعمل كشريك نشط ومساهم فعال في المجتمع الدولي في ضوء الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا الجديد". وأضاف: "هناك تواصل وتنسيق على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية بين الدولتين، ووصول أولى المساعدات المقدمة اليوم إلى جنوب أفريقيا خير دليل على الشراكة الدائمة بين بلدينا والالتزام المشترك بالقضاء على هذا الفيروس ودعم جهود جنوب أفريقيا". وتأتي المساعدات الإماراتية لجنوب أفريقيا في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الإمارات لمساعدة الدول الأخرى في جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجد. وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسوس أشاد، في 15 أبريل/نيسان، بهذه الجهود، وقال: "أود أن أشكر الاتحاد الأفريقي وحكومتي دولة الإمارات وإثيوبيا ومؤسسة جاك ما، وجميع شركائنا على تضامنهم مع البلدان الأفريقية في هذه اللحظة الحرجة من التاريخ". يذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى الإثنين أكثر من 260 طناً من المساعدات إلى أكثر من 24 دولة، استفاد منها نحو 260 ألفاً من العاملين في المجال الصحي.
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