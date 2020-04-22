دولة الإمارات تساعد 1500 باكستاني في العودة إلى بلادهم

أعلن حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى باكستان، مغادرة أكثر من 1500 من الجالية الباكستانية إلى بلدهم، مشيدا بمنهجية العمل والتعاون مع الجانب الباكستاني. وكتب الزعابي على صفحته بموقع "تويتر"، قائلا: "منهجية العمل والتعاون مستمرة لضمان راحة وسعادة وسلامة مجتمعاتنا، سيغادر من الدولة أكثر من 1500 من الجالية الباكستانية المقيمة في بلدهم الإمارات.. شكر وتقدير للحكومة الباكستانية وأخي معالي ذو الفقار بخاري، مساعد رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون المغتربين على الاهتمام والتعاون". ولاقت اللفتة الإماراتية في مساعدة عدد من الجالية الباكستانية الراغبين في العودة إلى بلادهم، عبر رحلات خاصة، إشادات واسعة، فمنذ أيام تمت مساعدة 400 باكستاني في عودتهم إلى وطنهم. وأشاد ذو الفقار بخاري، مساعد رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون المغتربين، بالدور الإماراتي في أزمة كورونا، وتقديم يد العون للراغبين في العودة إلى وطنهم. وبلغ عدد الإصابات في باكستان 5716 حالة، وتصدر إقليم البنجاب قائمة أعداد الإصابات بين الأقاليم الأخرى، بواقع 2826 حالة، تلاه إقليم السند بواقع 1452 حالة. وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، الخميس الماضي: "إن المرحلة التالية من إعادة الباكستانيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج، ستبدأ الثلاثاء". وأبلغ قريشي لجنة برلمانية معنية بالإشراف على الأمر، أن هناك 39748 باكستانيا طلبوا العودة إلى بلادهم.
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