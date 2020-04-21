شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد طلبة تونس: الإخوان يشنون حملة تكفير ضد المنظمة الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد اتحاد الطلبة في تونس حملات التحريض التي تشنها حركة النهضة – إخوان تونس – ضد المنظمة الطلابية.

وقال رياض جراد المتحدث باسم الحركة في تصريحات لـ"الخليج 365":"هناك حملة واسعة تشنها حركة النهضة هذه الأيام على الاتحاد العام لطلبة تونس، تضمنت الحملة تكفيرًا وتحريضًا على المنظمة الطلابية وقياداتها" مشيرا إلى أن هناك عددا من الطلاب تعرضوا إلى تهديدات بالقتل.

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وأوضح أن إخوان تونس سلطوا مجموعات من البلطجية لتهديد الطلاب، قائلا :" وزير التعليم العالي سليم شورى الإخواني يستعملون مجموعة مأجورة مرتبطة بهم لضرب المنظمة الطلابية و قيادتها الشرعية"، كما أوضح الأسباب التي دفعت الإخوان لتهديد اتحاد الطلبة، قائلا :"تستهدف حركة النهضة الإخوانية الاتحاد العام لطلبة تونس، لأن الاتحاد العام لطلبة تونس كشف عن وجود ذراع طلابي تابع للجهاز السري لحركة النهضة مرتبط بعدد من منفذي العمليات الإرهابية في تونس".

وتابع :"اتحاد طلبة تونس كشف في شهر أكتوبر 2018 عن انتماء منى قبلة منفذة العملية الإنتحارية في شارع الحبيب بورقية للذراع الطلابي لحركة النهضة، كما كشف أيضا عن تسفير حوالي 1200 طالب تونسي الى بؤر التوتر، بالإضافة إلى ذلك أن قيادات الاتحاد العام لطلبة تونس كانت على راس أغلب الإحتجاجات الشعبية ضد تخريب النهضة للمجتمع والإقتصاد الوطني".