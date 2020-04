دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady جوائز TIPA 2020 تعلن عن افضل الكاميرات والعدسات ومعدات التصوير لعام ٢٠٢٠

تم التصويت على الفائزين في جوائز TIPA 2020 في كل فئة من الفئات الأربعين

من قبل ممثلين عن المجلات الاعضاء في صناعة الصورة من جميع أنحاء العالم،

كان من المقرر أن تجتمع الجمعية العامة لـ TIPA في منتصف مارس في لاس فيغاس

وتم تحويل عملية جمع الأصوات إلى نظام عبر الإنترنت بسبب تفشي وباء كورونا.

يقول ” توماس جيرورز ” رئيس جمعية تيبا ” نظرًا للظروف الاستثنائية

التي يواجهها العالم، شعرنا أنه يجب علينا مواصلة جهودنا في التعرف على أفضل

منتجات التصوير لعام 2020، نعتقد أنه الآن وأكثر من أي وقت مضى يجب علينا

دعم الأشخاص الذين يعملون بجد سواء في الإنتاج أو التوزيع أو التسويق الذين يستحقون

التقدير والشكر لجهودهم في مواصلة تطوير منتجات جديدة ومثيرة في المستقبل”.

* أفضل معدات التصوير لهذا العام وفقاً لـ TIPA 2020أفضل كاميرا DSLR متقدمة: Canon EOS 90D أفضل كاميرا DSLR للخبراء : نيكون D780 افضل كاميرا DSLR احترافية: Canon EOS-1DX Mark III أفضل كاميرا APS-C متقدمة: Nikon Z 50 أفضل كاميرا APS-C للخبراء: سوني a6600 افضل كاميرا APS-C احترافية: Fujifilm X-Pro3 أفضل كاميرا فل فريم للخبراء: Sigma fp أفضل كاميرا احترافية بإطار كامل: Sony a7R IV افضل كاميرا صور / فيديو فل فريم: Panasonic LUMIX DC-S1H أفضل كاميرا ميديوم فورمات: فوجي فيلم GFX100 افضل عدسة DSLR برايم: Tamron SP 35mm F / 1.4 Di USD أفضل عدسة DSLR ماكرو: بصريات Venus Laowa 100 مم f / 2.8 2x Ultra Macro APO أفضل عدسة زوم زاوية واسعة DSLR: Tokina ATX-i 11-16mm f / 2.8 CF افضل عدسة احترافية لكاميرا DSLR: عدسة NIKKOR AF-S مقاس 120-300 مم f / 2.8E FL ED SR VR أفضل عدسة لكاميرات ميكرو فور ثيردز: Panasonic LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm f / 1.7 ASPH أفضل عدسة قياسية لكاميرات ميرورليس: NIKKOR Z مقاس 58 مم وببؤرة f / 0.95 S Noct افضل عدسة برايم لكاميرات ميرورليس: Samyang AF 14mm f / 2.8 RF أفضل عدسة زووم واسعة الزاوية لكاميرات ميرورليس: Sigma 14-24mm f / 2.8 DG DN Art أفضل عدسة زوم قياسية لكاميرات ميرورليس: Sigma 24-70mm f / 2.8 DG DN Art افضل عدسة زوم لكاميرات ميرورليس: Canon RF 70-200mm f / 2.8L IS USM أفضل عدسة بورتريه احترافية: Canon RF 85mm f / 1.2L USM (DS) أفضل كاميرا مدمجة للخبراء: Sony RX100 VII افضل كاميرا مدمجة: فوجي فيلم X100V أفضل برنامج تعديل صور: DxO PhotoLab 3 افضل فلاش محمول: فلاش Nissin MG80 Pro أفضل ترايبود للسفر: Manfrotto BeFree GT XPRO أفضل رأس حامل ثلاثي الأرجل: رأس جيتزو ثلاثي الاتجاه

ما رأيك بالمنتجات الفائزة بجوائز TIPA 2020 ؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات.

