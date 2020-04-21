دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هل تملك بلايستيشن 4؟ هذه الألعاب يمكنك تحميلها مجاناً الآن

أطلقت شركة سوني مبادرة جديدة لمحبي ألعاب الفيديو تحت عنوان "العب في المنزل"، حيث أعلنت أنها ستوفر من خلالها العديد من الألعاب الإلكترونية بشكل مجاني لمستخدمي منصات بلايستيشن 4 أثناء فترة الحجر الصحي.

ألعاب إلكترونية مجانية من سوني لتشجيع الناس في الحجر المنزلي

ووفقاً لما ذكرته تقارير تقنية، فإن مستخدمي منصات PlayStation 4 سيتمكنون في الفترة ما بين 16 أبريل الجاري وحتى 6 مايو القادم من الحصول على العديد من ألعاب الفيديو الشهيرة التي أنتجتها سوني خلال السنوات الماضية.

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وتشمل الألعاب المجانية المتوفرة لمستخدمي بلايستيشن 4 كل من: سلسلتي Uncharted: The Nathan Drake Collection و Journey، حيث قالت سوني أنه بمجرد اشتراك المستخدمون في خدمة PlayStation على الإنترنت، سيكون بإمكانهم نحميل هذه الألعاب بشكل مجاني ، وستصبح ملكاً لهم.

كيف تساهم سوني في مكافحة كورونا

وأشارت سوني إلى أن هذه المبادرة من طرفها هي جزء من مساهمتها في الحملة للترفيه على الناس، وتشجيعهم على الالتزام بالحجر المنزلي، في ظل تفشي جائحة كورونا.

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وإلى جانب هذا، فقد أعلنت الشركة أنها قامت بتخصيص مبلغ قدره 10 مليون دولار لتأسيس جمعية تهدف لدعم المطورين المستقلين الذين أصيبت أعمالهم بالضرر بسبب انتشار فيروس كوفيد-19.

مبادرة غوغل للتشجيع على الحجر الصحي

جدير بالذكر أن شركة غوغل قد أطلقت في وقت سابق مبادرة مشابهة، حيث وفرت اشتراكاً مجانياً في خدمة Stadia للألعاب الإلكترونية.

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PlayStation 5

وفي سياق آخر، فقد أعلنت سوني في وقت سابق عن النسخة الأحدث من جهاز ألعابها الشهير بلايستيشن والذي يحمل اسم PlayStation 5.

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وقالت سوني أنه سيظهر إلى النور خلال العام الجاري 2020، وسيشهد تحسينات كثيرة على مستويات تصميم الألعاب وطريقة اللعب، والتي من شأنها منح المستخدمين تجربة لعب غير عادية.المزيد:

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