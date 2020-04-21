شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بنك السودان المركزي يوقف التعامل المباشر مع الجمهور بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر بنك السودان المركزي إيقاف التعامل المباشر مع الجمهور بجميع فروع المصارف العاملة بولاية الخرطوم والولايات الأخرى التي يطبق فيها حظر التجوال الشامل، وذلك اعتبار من اليوم الثلاثاء ، وذلك تمشياً مع موجهات الدولة الرامية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، وعلى ضوء تزايد وتيرة انتشار العدوى، وبهدف ضمان سلامة الجمهور والعاملين بالجهاز المصرفي.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" اوضح البنك المركزى السودانى أن المصارف ستستمر في صيانة وتغذية الصرافات الآلية واجراء تسويات الدفع الالكتروني إلى حين إشعار آخر، وعلى مديري المصارف تحديد الحد الأدنى من العاملين الذين يسيرون العمل مع أخذ احتياطات السلامة والوقاية الصحية .

وسيستمر بنك السودان المركزي بحسب التعميم في مراقبة الوضع الصحي واصدار أي تعليمات وتوجيهات في حينها .

Advertisements

وقد قال رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، إن ظهور حالات الإصابة العديدة بفيروس كورونا، يعنى الانتشار بصورة خطيرة، داعياً للتعامل بصرامة مع تنفيذ توجيهات وزارة الصحة، فى ما يخص مسألة الحظر والإغلاق باعتباره السبيل الوحيد لمجابهة الجائحة، وأكد حمدوك، خلال زيارته اليوم الاثنين، مقر المنصة السودانية لمواجهة وباء كورونا، قدرة المنصة على تجاوز آثار الجائحة، مطالبا بمواصلة العمل وحشد الطاقات في هذا الصدد.

وأشاد بجهود الكوادر الطبية في السودان، باعتبارهم خط الدفاع الأول.. مثمنا تضحياتهم بأنفسهم في سبيل مساعدة الآخرين.

وأشار رئيس وزراء السودان إلى معاناة الشعوب الأخرى التي اهلكتها الجائحة برغم إمكانياتها الضخمة، مضيفا أن إجراءات الوقاية التي تتخذها الدولة مع تكاتف الجهود، تُمكن من عبور مخاطر الجائحة.

وكانت وزارة الصحة الإتحادية بالسودان، أعلنت عن تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتين وفاة من المصابين في الخرطوم.