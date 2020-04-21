رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن عودة البورصة للعمل في الثالث من مايو

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية يوم الإثنين إن بورصة فلسطين، التي أغلقت الشهر الماضي، ستعود إلى العمل في الثالث من مايو أيار.

وأبلغ اشتية مؤتمرا صحفيا في رام الله ”يعاد فتح السوق المالي ابتداء من 3/5/2020، ضمن شروط السلامة العامة“.

وأضاف أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطوات الحكومة للموازنة بين المتطلبات الإقتصادية والصحية.

وكانت بورصة فلسطين أوقفت التدوال في الثاني والعشرين من مارس آذار حتى إشعار آخر لحماية العاملين بها ومنع تقلبات السوق في‭‭‭ ‬‬‬ظل تفشي فيروس كورونا.

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وتقع بورصة فلسطين في الضفة الغربية المحتلة حيث سجلت السلطات 59 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

وهناك 48 شركة مدرجة بالبورصة بقيمة سوقية اجمالية نحو 3.8 مليار دولار.