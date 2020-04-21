السعودية: 6 وفيات و1122 إصابة جديدة بكورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين ارتفاع إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس "كورونا" في المملكة إلى 10484 حالة مؤكدة، بزيادة بـ 1122 إصابة عن المسجلة أمس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا بالمملكة: إنه "تم تسجيل ست وفيات جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 103 حالات وفاة".

وأضاف أنه تم تسجيل تعافي 92 حالة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 1490 حالة.

وقال وزير الصحة الدكتور السعودي توفيق الربيعة في وقت سابق اليوم إن "الوزارة أشارت منذ أسبوعين إلى إمكانية الوصول إلى 10 آلاف حالة خلال الأسابيع القادمة، وبأرقام اليوم وصل عدد الإصابات في المملكة إلى أكثر من عشرة آلاف حالة".

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وأوضح في كلمة اليوم أن "الزيادة الملاحظة في أعداد الإصابات خلال الثلاثة أيام الماضية، هي نتيجة لعمل المسح النشط، والتي يتم فيها التقصي عن الحالات واكتشافها قبل وصولها للوزارة، وهو ما يساعد في السيطرة على الوباء"، متوقعا أن يستمر تزايد الحالات في الفترة القادمة.

وأكد أهمية التعاون لحماية الجميع من هذا الوباء وتطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالوقاية بأنواعها.