قطر: تسجيل تاسع حالة وفاة و567 اصابة جديدة بفيروس

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم الاثنين تسجيل تاسع حالة وفاة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) اضافة الى تسجيل 567 حالة إصابة جديدة مؤكدة.
وقالت الوزارة في بيان لها ان حالة الوفاة تعود لمقيم يبلغ من العمر (56 عاما) كان يعاني من أحد الأمراض المزمنة وتوفي نتيجة تعقيدات مرضية بسبب إصابته بفيروس (كوفيد 19).
وكشف عن تسجيل 567 حالة اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6015 حالة موضحا أن معظم الحالات الجديدة المسجلة تعود للعمالة الوافدة ممن خضع غالبيتهم للحجر الصحي احترازيا بعد أن تبينت مخالطتهم لحالات إصابة مؤكدة.
واضاف أن النسبة الأقل من الحالات الجديدة المصابة تعود لمواطنين ومقيمين كانوا قد خالطوا مصابين بالفيروس من داخل أسرهم.
واوضح انه تم إدخال الحالات المصابة الجديدة للعزل الصحي التام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
واعلن عن شفاء 37 حالة جديدة من فيروس (كورونا) في قطر ليصل إجمالي حالات الشفاء الى 555 حالة.
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