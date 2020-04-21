الشامسي: تضافر الجهود للحفاظ على المجتمع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

نظمت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، عدداً من اللقاءات الحوارية «عن بعد» بعنوان: «كلنا في البيت لأجل الإمارات»، لمناقشة المسؤولين وأصحاب القرار حول العديد من المحاور الهادفة، ضمن اللقاءات التي تستهدف من خلالها أعضاء شورى أطفال الشارقة في دورته ال16 لعامي 2019-2020 تحت شعار: «خدمة المجتمع.. قيادة».

استضاف اللقاء الذي استهدف (10) من أعضاء «شورى أطفال الشارقة»؛ اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، لمناقشة «دور رجال الشرطة في التثقيف المجتمعي»؛ والعميد الدكتور علي سنجل، المستشار الصحي لشرطة دبي، لمناقشة محور «هيئة الصحة ودورها البطولي في المحافظة على سلامة الوطن وأفراده»؛ حول ظاهرة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي خلال اللقاء أهمية تضافر الجهود بين كل المؤسسات والجهات في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا؛ قائلاً: «إننا في هذه الأزمة نؤكد أن العمل جماعي، والمسؤولية مشتركة بين كل المؤسسات سواء العسكرية، أو المدنية؛ حيث إن التعاون مستمر، خاصة مع الجهات الصحية والجهات المعنية بالعمالة من خلال وزارة التوطين والموارد البشرية والجهات الإعلامية».

وحول دور هيئة الصحة في المحافظة على سلامة الوطن وأفراده، قال العميد الدكتور علي سنجل، المستشار الصحي لشرطة دبي: إن التصدي لفيروس كورونا المستجد هو دور تكاملي بين الجهات الصحية وبقية مؤسسات الدولة التي تعمل معاً لمكافحة الجائحة العالمية.