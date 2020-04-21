شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الحوثي تقتل 36 مدنياً خلال 14 يوما في اليمن.. بينهم 11 طفلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رصدت شبكة حقوقية غير حكومية، ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية 36 حالة قتل لمدنيين بينهم (11) امرأة، و(11) طفلاً في عدد من المحافظات اليمنية خلال الأسبوعين الماضيين من الشهر الجاري.

ووفقا لقناة العربية، قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إنها وثقت 180 حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين في مختلف المحافظات منذُ بداية شهر إبريل الجاري.

وذكرت الشبكة في تقرير لها، أن فريق الرصد والتوثيق الميداني وثق 36 حالة قتل لمدنيين بينهم (11) امرأة، و(11) طفلا وإصابة 51 آخرين بجروح مختلفة بينهم 13 امرأة، و7 أطفال في محافظات تعز وإب والحديدة، والبيضاء، وصنعاء والضالع ومأرب وحجة وصنعاء”.

ولفت التقرير إلى أن ميليشيات الحوثي قصفت الأحياء السكنية في محافظات مأرب والحديدة وتعز ومنطقة الحشاء بالضالع بمدافع الهاوزر وصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون وقذائف الدبابات والصواريخ البالستية والذي أسفر عن سقوط (16) حالة قتل، فيما تسبب قناصو الميليشيا بقتل(7) أشخاص.

وأوضح التقرير أن الفريق الميداني للشبكة رصد (6) حالات قتل بطلق ناري مباشر، و(3) حالات إعدام ميداني قامت بها الميليشيات بحق مدنيين.

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وسجل التقرير الحقوقي (4) حالات قتل نتيجة الحرق ورصد الفريق حالة انتحار واحدة، وحالتي قتل نتيجة الألغام الأرضية التي زرعتها الجماعة و(5) حالات إصابة نتيجة طلق ناري مباشر، إضافة إلى (3) حالات إصابة نتيجة أعمال القنص، و(5) حالات إصابة نتيجة الألغام الأرضية.

كما وثق (47) حالة انتهاك طالت الأعيان المدنية العامة والخاصة وتدمير 13 منزلا بشكل كلي، وتضرر 8 منازل بشكل جزئي، و9 حالات اقتحام، و17 حالة نهب، و8 حالات والتضرر الجزئي.

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي أطلقت سراح (200) سجين من محافظة إب، وهم متهمون بقضايا جنائية من بينها القتل مقابل الزج بهم في جبهات القتال فيما تصر على إبقاء معتقلي الرأي والصحافة والسياسيين في السجون دون أي تهم حقيقية موجهة لهم.

ولفت التقرير إلى أن الحوثيين قاموا بتغيير أسماء 35 منشأة تعليمية حكومية واستبدالها بأسماء تنتمي لأفكارها ومعتقداتها واستبدال أسماء قاعات التدريس في جامعة صنعاء وغيرها من الجامعات الحكومية بأسماء قياداتها الذين لقوا مصرعهم في مختلف جبهات القتال.