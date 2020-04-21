أوروبا تتجرأ على العزل.. وبريطانيا تنتظر اليقين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت ألمانيا والنرويج اللتان تعدان أن وباء فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد-19) بات «تحت السيطرة»، أمس الاثنين، برفع إجراءات العزل، في عملية بطيئة وحساسة؛ لكنها جريئة في أوروبا المغلقة منذ أسابيع، والتي سجّلت أعداد وفيات قياسية؛ جرّاء «كورونا» المستجد؛ لكنّها متحمسة لإحياء عجلتها الاقتصادية. واعتبرت ألمانيا أن الوباء بات «تحت السيطرة ويمكن إدارته» مع تسجيل 135 ألف إصابة، ونحو أربعة آلاف وفاة، وسمحت، صباح أمس الاثنين، بإعادة فتح المحال التجارية التي لا تتجاوز مساحتها 800 متر مربع، فيما حضت المستشارة أنجيلا مواطنيها على الانضباط، مؤكدة أن المسار لا يزال طويلاً. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إن بريطانيا في حاجة إلى التيقن من أن أي رفع أو تخفيف لإجراءات التباعد الاجتماعي لن يتسبب في موجة ثانية من تفشي الفيروس. وأعلنت إسبانيا أن عدد الوفيات اليومي تراجع للمرة الأولى منذ 22 مارس/‏آذار إلى ما دون عتبة ال500. وفي الولايات المتحدة، وبينما يتواصل انتشار الفيروس في مختلف الولايات المتحدة وسط أزمة اجتماعية حادة، بدأت نيويورك تتنفس الصعداء، وعزز ذلك انحدار حصيلة الوفيات اليومية بتسجيل 478 وفاة جديدة بفيروس «كورونا»، أقل من حصيلة الأحد التي توقفت عند 507 حالات. وأعلن حاكم الولاية أندريو كوومو الحصيلة الجديدة، مؤكداً أن التراجع مستمر للمعدل اليومي؛ لكنه حذر من خطر ارتفاع حاد للإصابات مستقبلاً.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أمس، أنها «لم تخفِ شيئاً عن الولايات المتحدة» في ما يتصل بوباء فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد-19) الذي أودى بحياة أكثر من 165 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/‏كانون الأول الماضي. وصرّح مدير المنظمة تيدروس ادانوم جيبريسوس للصحفيين «لم يتم إخفاء أي شيء عن الولايات المتحدة منذ اليوم الأول»؛ وذلك بعدما علقت واشنطن تمويل المنظمة، متهمة اياها بمحاباة الصين، وإدارة الأزمة في شكل سيئ. وأكد وزراء الصحة في مجموعة العشرين، أن صحة الشعوب وسلامتها هي هدف جميع القرارات المتخذة؛ لحماية الأرواح ومعالجة مرضى فيروس «كورونا» المستجد وتعزيز الأمن الصحي العالمي وتخفيف الآثار الاجتماعية الاقتصادية الناجمة عن الفيروس.