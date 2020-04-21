الجيش اليمني يكسر هجمات حوثية في مأرب ونهم والجوف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن ”الخليج 365”:

كسرت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس الاثنين، سلسلة هجمات مسلحة حوثية في جبهات صرواح بمحافظة مأرب، ونهم شرقي صنعاء، والحزم بمحافظة الجوف. وأحبطت قوات الجيش، محاولات تسلل لميليشيات الحوثي الانقلابية على عدد من مواقع وجبهات القتال في ميسرة جبهة صرواح، غربي مأرب، وأجبرت عناصر الميليشيات على التراجع والفرار بعد تكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح. كما أفشلت قوات الجيش، هجوماً للميليشيات الحوثية في مديرية نهم شرقي صنعاء، وأجبرت العناصر الانقلابية على التراجع والفرار؛ بعد تكبيدها قتلى وجرحى.

وفي السياق، تصدت قوات الجيش، لمحاولة هجوم حوثي، شرقي مدينة الحزم في الجوف، وأكد قائد اللواء 22 مشاة العميد عبده المخلافي ل«سبتمبر نت»، اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والحوثيين في منطقة الجدافر، عقب محاولات هجومية للحوثيين. كما أكد العميد المخلافي، إفشال الجيش هجوم ميليشيات الحوثي وتكبيدها قتلى وجرحى، لافتاً إلى التزام قوات الجيش بوقف إطلاق النار الذي أعلنه التحالف العربي؛ استجابة للأمم المتحدة، مؤكداً في الوقت ذاته أن قوات الجيش تمتلك حق الرد على كل تلك الاعتداءات الحوثية.

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وفي سياق متصل، قصفت ميليشيات الحوثي، مواقع متفرقة تتمركز فيها قوات الجيش في مواقع هيلان، والمشجح، والمخدرة في مأرب؛ وذلك تزامناً مع قصف حوثي مماثل استهدف مواقع الجيش في جبهة قانية، شمالي محافظة البيضاء.

وبموازاة ذلك، واصلت القوات المشتركة، انتصاراتها الميدانية على حساب ميليشيات الحوثي، في محافظة الضالع، جنوبي اليمن. وبسطت القوات المشتركة سيطرتها الكاملة على بلدتي القرحة والخرازة إضافة إلى عدد من المواقع الاستراتيجية التي كانت في قبضة الميليشيات الحوثية، شمالي مديرية قعطبة؛ وذلك عقب معارك عنيفة بين الجانبين، كما تقدمت القوات المشتركة صوب معسكر الحساحس الاستراتيجي، وسط سماع أصوات المدافع والدبابات. وأفادت مصادر ميدانية بالقوات المشتركة في الضالع، أن القوات خاضت معارك ضد الحوثيين وسط بلدة هِجَار وأطراف بلدة شليل في قطاع باب غلق، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مشيرة إلى أن المعارك تزامنت مع وصول تعزيزات للميليشيات الحوثية من محافظتي إب وذمار.

ووثق تقرير يمني 180 حالة انتهاك ارتكبتها الميليشيات الحوثية ضد المدنيين في مختلف المحافظات خلال الفترة من 1 حتى 16 إبريل/ نيسان الجاري 2020. وقال التقرير: إنه وثق 39 حالة قتل لمدنيين بينهم 11 امرأة و11 طفلاً، وإصابة 51 آخرين بجروح مختلفة بينهم 13 امرأة و7 أطفال في محافظات تعز وإب والحديدة والبيضاء وصنعاء والضالع ومأرب وحجة وصنعاء. وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية قصفت الأحياء السكنية في محافظات مأرب والحديدة وتعز ومنطقة الحشاء في الضالع بمدافع الهاوزر وصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون وقذائف الدبابات والصواريخ الباليستية، ما أسفر عن مقتل 16 شخصاً، فيما قتل 7 أشخاص برصاص قناصة ميليشيات الحوثي.