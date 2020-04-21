يوم تاريخي.. النفط الأمريكي يتجرّع «مرّ» ملء الخزّانات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيذكر التاريخ يوم الإثنين 20 أبريل 2020 كأول يوم يتم فيه تداول أسعار النفط بعقود سالبة، حيث جرى تداول عقود غرب تكساس الوسيط المشهورة باسم عقود الخام الأمريكي، بناقص 40 دولار للبرميل.

وفقدت عقود استحقاق مايو /‏‏‏‏أيار المتداولة في بورصة نيويورك للسلع (نايمكس)، اتزانها قبيل إغلاق الجلسة وهوت إلى النطاق السالب في جلسة غير مسبوقة منذ بدء تداولات العقود الآجلة في العام 1983، تراجعت خلالها 300%.



ويبدو أن أسواق النفط بدأت تفقد صبرها من كثرة مخزونات النفط التي بلغت فوائضها ما قد يصعب استيعابه، الأمر الذي أدى إلى انهيار سعر الخام القياسي الكندي إلى ما دون الصفر في سابقة تشير إلى المخاوف من مدى امتلاء الخزانات وأنابيب النفط حول العالم، في سوق أغرقها الخام وتأثرت بغياب الطلب في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

في هذا الوقت، قال مصدران بصناعة النفط لرويترز: إن وزارة الطاقة الروسية أبلغت منتجي النفط المحليين بأن يخفضوا إنتاج النفط بنحو 20% عن متوسط مستويات فبراير/‏‏‏‏‏ شباط، وهو ما سيجعل موسكو تفي بالتزاماتها في إطار اتفاق البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين الكبار بقيادة روسيا (أوبك+)، على خفض بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً في مايو/‏‏‏‏‏ أيار ويونيو/‏‏‏‏‏ حزيران لمواجهة الفائض في الإمدادات. بالمقابل، أظهرت بيانات رسمية أن صادرات السعودية من النفط الخام في فبراير/‏‏‏‏‏ شباط تراجعت إلى 7.278 مليون برميل يومياً من 7.294 مليون برميل يومياً في يناير /‏‏‏‏‏كانون الثاني.

التراجع الكبير في سعر الخام الأمريكي يعود كذلك إلى أسباب تقنية تتعلّق باقتراب انقضاء مهلة عقد أيار/‏‏‏‏‏ مايو، وتراجع عقد حزيران/‏‏‏‏‏يونيو بنسبة 11.9% إلى 22.06 دولاراً.

أما برميل «برنت» بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم حزيران/‏‏‏‏‏ يونيو فتراجع 6.1% ليبلغ سعره 26.38 دولار.

ولعل خام غرب تكساس الوسيط كان الأكثر تأثّراً مع امتلاء منشآت تخزينه الرئيسية في كاشينج بأوكلاهوما، بينما أشار المحلل لدى منظّمة «ترافيكتا» للاستشارات سوكريت فيجاياكار إلى إن منشآت التكرير لا تعالج الخام بالسرعة الكافية.