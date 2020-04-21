مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية اقتربت من قاعدة حميميم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، أن مقاتلة تابعة لها أقلعت من قاعدة «حميميم» في سوريا لاعتراض هدف جوي كان يتجه نحو القاعدة، وتبين أنه طائرة تابعة للقوات الأمريكية، فيما هاجم مجهولون عربة للقوات الأمريكية عند مفرق قرية رويشد بريف الحسكة الجنوبي، ما أسفر عن تدمير العربة وجرح عدد منهم، في حين ضبطت السلطات السورية صواريخ وأجهزة بث فضائي وأسلحة غربية وأمريكية من مخلفات الفصائل المسلحة بريفي القنيطرة ودمشق.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الرادارات الروسية التي تشرف على مراقبة المجال الجوي فوق المياه المحايدة للبحر المتوسط كشفت هدفاً جوياً كان يحلق باتجاه منشآت عسكرية روسية في سوريا. وأضافت أنه لتحديد هوية الهدف أقلعت مقاتلة تابعة لسلاح الجو الروسي من قاعدة «حميميم» في سوريا، وقد تمكن الطيار الروسي من تحديد رقم الطائرة التي تبين أنها أمريكية ورافقها حتى خروجها من المنطقة. وأكدت وزارة الدفاع أن جميع الرحلات الجوية للقوات الجوفضائية الروسية تجري وفقاً للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة.

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام سورية أن عربة أمريكية نوع «همر» تقل عدداً من الجنود الأمريكيين وعناصر من «قسد» تعرضت لهجوم نفذه مجهولون على طريق الخرافي عند مفرق قرية رويشد جنوب غربي ناحية السبع وأربعين بريف الحسكة الجنوبي، ما أدى إلى تدهور العربة ووقوع إصابات في صفوفهم.

وكانت دورية مشتركة للقوات الأمريكية ولقوات سوريا الديمقراطية قد تعرضت في 6 إبريل/نيسان الحالي لكمين في ريف دير الزور المتاخمة للحدود الإدارية لمحافظة الحسكة، ما أدى إلى مقتل ضابط أمريكي واثنين من عناصر «قسد».

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في غضون ذلك، ذكرت وكالة الأنباء السورية، أنه خلال عمليات استكمال تطهير المناطق التي استعاد الجيش السوري السيطرة عليها بريفي دمشق والقنيطرة عثرت الجهات المختصة على صواريخ وأسلحة غربية وأمريكية الصنع من مخلفات المسلحين. وأشارت الوكالة إلى أن الجهات المختصة واصلت عمليات تمشيط المناطق التي استعادها الجيش من الفصائل المسلحة في ريف القنيطرة الجنوبي الغربي، وريف دمشق الجنوبي الغربي، لرفع مخلفات المسلحين من العبوات الناسفة والألغام، وعثرت على صواريخ وأسلحة وذخائر، من بينها صناعة غربية وأمريكية.

وأوضحت أن من بين المضبوطات صواريخ مضادة للدبابات «مالوتكا»، وقذائف «آر بي جي»، وبنادق ورشاشات غربية وأمريكية الصنع، وقنابل يدوية، إضافة إلى أجهزة بث فضائي واتصالات سلكية ولاسلكية وأدوية ومعدات وأجهزة طبية وعدد من السيارات المسروقة.

وعثرت الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش خلال الأشهر الماضية على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، بعضها «إسرائيلية» وأمريكية المنشأ وأدوية وسيارات شحن كبيرة وسيارات إسعاف غربية الصنع في ريفي دمشق والقنيطرة ما يعكس حجم الدعم اللوجستي والتسليحي للتنظيمات المسلحة من الدول الداعمة والراعية لها.

(وكالات)