«زايد لأبحاث الأمراض النادرة» في لندن يبحث مواجهة «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يوظف «مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال» في لندن، خبراته من مئات من الباحثين والأطباء ومرافقه المتطورة؛ لدراسة فيروس «كورونا» المستجد ( كوفيد 19 ) ومعرفة المزيد عنه والحد من خطورته.

يأتي ذلك بعد افتتاح المركز حديثاً في يوليو/تموز 2019 بمنحة سخية بقيمة 60 مليون جنيه استرليني، قدمتها سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

ويعد المركز ثمرة شراكة بين مستشفى «جريت أورموند ستريت» و«كلية لندن الجامعية»، ومؤسسة مستشفى «جريت أورموند للأطفال الخيرية». وتجرى حالياً الفحوص والاختبارات اللازمة للمرضى والكادر العامل في المستشفى، فضلاً عن إجراء الأبحاث الرامية إلى تكوين صورة أوضح عن كيفية انتشار هذا الفيروس، ما يسهم في توعية الجمهور بالتخطيط الصحي محلياً ووطنياً.

يستخدم الفريق، الذي تقوده البروفيسورة جوديث بريور، من كلية لندن الجامعية، عينات الدم المأخوذة من أعداد كبيرة من المرضى في لندن - التي أصاب فيروس «كورونا» عدداً من سكانها - كإجراء بالغ الأهمية لمعرفة كيفية انتشار المرض إلى مناطق أخرى في البلاد.

وفي الوقت نفسه، تستخدم عينات دم مرضى «كورونا»؛ لمعرفة كيفية انتقال المرض بين المرضى والكادر الطبي في المستشفى، ما يتيح اتخاذ القرارات اللازمة؛ للسيطرة على العدوى في المستشفيات، والحد من انتشار الفيروس.

وتساعد البيانات الناتجة عن هذه التجارب أيضاً، في تحديد آلية مراقبة لحالات العدوى في المستشفيات مستقبلاً.. فيما تعكف الفرق الطبية على دراسة مستويات الأجسام المضادة لدى الأطفال الذين اشتد عليهم المرض، وتلقوا علاجاً بالعقاقير الجديدة لمعرفة مدى مقاومة الفيروس لهذه العقاقير.

وتؤكد هذه البرامج أهمية البحوث الطبية السريرية التي اختص «مركز زايد للأبحاث» بإجرائها، بفضل التعاون الوثيق بين الباحثين والأطباء.

وقال البروفيسور ديفيد جولدبلات - مدير البحث السريري والابتكار بمستشفى جريت أورموند ستريت المدير بالإنابة «نحن محظوظون بوجود «مركز زايد للأبحاث» بمرافقه المتطورة التي ستساعدنا في التوصل إلى فهم أعمق لهذا الفيروس وكيفية السيطرة عليه. كما ستساعدنا الأبحاث التي نجريها وبرامج الأبحاث الجارية في مختلف أنحاء العالم في إيجاد السبل الكفيلة للسيطرة على الفيروس».

وقالت الدكتورة مها بركات، المستشارة الأولى لمكتب أبوظبي التنفيذي «ممتنون للعلماء والأطباء ذوي المستوى العالمي في المركز؛ لالتزامهم بضمان رعاية مرضاهم الصغار، ومساهمة المركز بقدرته البحثية في فهم أفضل للفيروس الذي أثر في المجتمع العالمي». (وام)