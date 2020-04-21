قطع شريان الصحة العالمية

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بصراحة، هل دخل دماغك حتى لا نقول استوعبت قطع واشنطن المساعدات عن منظمة الصحة العالمية في هذه الظروف المصيبة؟ الحكمة هي أن تأخذ الأمور التي تلوح مجنونة، بالعقل. هذا النوع من الحكماء، السبب عندهم وجيه، ألا وهو أن حسابات الكبار كبيرة تحتاج إلى آلة حاسبة قديرة. حاسبتك في حجم جوالك، أما عمالقة الأرض فحاسبتهم يجب أن تكون كالصحراء الكبرى، وبما أنه لا وجود لحاسبة مساحتها تسعة ملايين كيلومتر مربع، فإن حساباتهم دائماً أسلاكها ضاربة. كبيرهم يستطيع نسف الكوكب بكامله ألف مرة، لكنه عاجز عن تقديم سرير وجهاز تنفس للمصابين من مواطنيه.

الحسابات الخاطئة يرثى لحالها. من المستفيد من مساعدات منظمة الصحة؟ سويسرا؟ بروناي؟ البلدان المنكوبة اقتصادياً قبل كورونا هي المستفيد، ثم إن العالم كله تتهدده السهام القاتلة حين تتفشى الأوبئة، لكن هذه البلدان تراها الرأسمالية مجرد نثريات.

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بعد الحرب العالمية الثانية إلى يومنا هذا، ظهر في الولايات المتحدة رئيس واحد قادر على النظر الفكري البعيد من خلال الممارسة السياسية. الأمريكيون معهم حق، فصعب عسير أن تستطيع أن تكون مفكراً وحكيماً، وأنت ترى البشر مجرد أدوات إنتاج.

الولايات المتحدة هي البلد الوحيد في تاريخ الثقافات في العالم بأسره، الذي أشهر مفكريه هم أصحاب فكر استراتيجي هجومي: هنتنجتون، فوكوياما، كيسنجر، بريجنسكي، برنارد لويس. لم يظهر فيها فيلسوف له نزعة إنسانية.

الرئيس الوحيد الذي رأى الجب العميق السحيق من بعيد هو جون كيندي، قال مقولة جديرة بأن يرفعها تمثال الحرية بالبنط العريض: «إذا لم يتوصل المجتمع الحر إلى تحسين مصير الأغلبية الفقيرة، فإنه لن يستطيع إنقاذ الأقلية الثرية».

المشكلة هي عندما لا يتقبل القوي الرأي والنقد، وإلا فقطع المساعدات عن المنظمة المسؤولة الأولى عن الصحة في العالم، لا يمكن تبريره تحت أي اعتبار. تخيل إنساناً يحتضر أمام عينيك اختناقاً، وبيدك إنقاذه بالأوكسجين ولا تفعل. أين المستشارون والإعلام والرأي العام الداخلي والمؤسسات ومراكز البحث، والكنائس والمثقفون والفنانون عشاق الأوسكارات؟ أين جيوش الصحة، الأطباء والممرضون؟ كيف استطاعت الإدارة أن تقول للبشرية: «فسلي ثيابي من ثيابك تنسل»؟

لزوم ما يلزم: النتيجة السببية: إذا عرف السبب بطل العجب، منظمة الأمم المتحدة هي التي صارت «شرابة خرج».

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