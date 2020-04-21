«زايد للإسكان» يدعم 10 آلاف مسكن فردي للمواطنين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



كشفت المهندسة جميلة محمد الفندي، مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان أن حزمة المحفزات التي أطلقها البرنامج في ظل ما يمر به العالم من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) جاءت لتضمن استمرارية الأعمال في الخدمات الإسكانية التي يقدمها البرنامج للمتعاملين.

وأكدت الفندي أن البرنامج لن يألو جهداً في تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات للسير قدماً نحو تقديم كافة الخدمات الإسكانية للمواطنين في ظل الظروف الحالية من خلال الدعم الكبير الذي توليه القيادة التي تضمن تحقيق سعادة المواطنين في كافة الظروف ودعم الاقتصاد الوطني والبنى التحية التي تُعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية في الدولة.

وأشارت إلى أن البرنامج يدعم أكثر من 10 آلاف مشروع سكني فردي لشركات مقاولات ومكاتب استشارات وطنية، ضخّ من خلالها 249 مليون درهم خلال شهر مارس الماضي لسوق المقاولات في الدولة ضمن دفعات المشاريع التي ينفذها البرنامج في المشاريع السكنية الفردية للمواطنين.

كما قام البرنامج بتقديم حزمة من التسهيلات في هذا القطاع الحيوي لتسريع صرف الدفعات لشركات المقاولات من خلال تقليص مستندات صرف الدفعة الختامية والاعتماد على مستند واحد، إضافة إلى تقارير الإنجاز المعتمدة من استشاري المشروع مع الدفعات الجارية، وذلك للتأكد من استحقاقية الدفعة، وتقليص زمن زيارة المشروع، وبالتالي تسريع عمليات الصرف.

وأضافت الفندي أن البرنامج قام بتعديل وتسهيل ضوابط تمرير الدفعات، بما يحقق سرعة صرف دفعات المقاولين، وضمان جاهزية مستندات المشروع عند فتح الملف للحيلولة دون إرجاع الدفعات، وبالتالي سرعة صرفها للمقاولين.