«نجدة الطفل» في الشارقة يتلقى 401 بلاغ



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



يستقبل خط نجدة الطفل بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، في إطار سعيه لتعزيز تأمين حقوق الأطفال، مختلف أنواع المكالمات والبلاغات الواردة على مدار الساعة، عبر الخط المجاني 800700 عن حالات الإساءة والعنف ضد الأطفال، والإيذاء الجسدي والإهمال، والحرمان التعليمي، وغيرها من الأمور المتعلقة بالطفل، حيث تلقى الخط 401 بلاغ خلال الربع الأول من العام الجاري. كما يتلقى الخط البلاغات من خلال الاتصال الهاتفي وخدمة الواتساب 065015995 المخصص لخدمة (chat bot) الذي أطلقته الدائرة، مؤخراً، للعديد من الخدمات، بما يكفل المتابعة الفورية للحالات المُبلَّغ عنها ضمن إجراءات واضحة تضمن مصلحة الطفل.

وقالت مها منصور، مدير إدارة الاتصال الحكومي، تحرص الدائرة على تعزيز تواصلها مع مختلف أفراد المجتمع عبر مركز الاتصال الذي تندرج تحته سلسلة من القنوات المجانية المخصصة لكبار السن، وحماية المرأة، والرعاية المنزلية، والتدخل العاجل.