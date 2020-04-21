شكرا لقرائتكم خبر عن الجلسات القضائية بنظام الاتصال المرئي التحدي الصعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في خطوة أجمع عليها كثير من القضاة والقانونيين أنها تعد «التحدي الصعب»، استأنفت محاكم دبي، نظر القضايا في مختلف أنواع المحاكم وبجميع درجات التقاضي الابتدائي والاستئناف والتمييز عن بُعد، ووصفوها بالناجحة، وبدأت المحاكم بعقد 12 جلسة قضائية بنظام الاتصال المرئي، منها جلسة واحدة لمحكمة التمييز، وثلاث جلسات لمحكمة الاستئناف، وثماني جلسات للمحاكم الابتدائية.

وأصبحت قاعة الجلسات القضائية مفتوحة أمام من يشاء من الجمهور لحضور المحاكمة عن بُعد؛ للتسهيل على المتعاملين وإسعادهم، وضمان المحافظة على صحتهم وسلامتهم خلال الفترة الحالية.

أكد طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، إن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لسلسلة من الإنجازات الرائدة التي حققتها الدائرة في مجال تطوير الإجراءات القضائية وأتمتة إجراءات المحاكم، وأن الدائرة تعمل وفق خطة منهجية للتوافق مع رؤية حكومة دبي في التحول نحو الخدمات الحكومية الذكية؛ لتحقيق رؤية الدائرة «محاكم رائدة متميزة عالمياً». وأوضح: إن المحاكم استأنفت تقديم خدماتها عن بُعد تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لمواجهة فيروس «كورونا»؛ حيث بإمكان متعاملي الدائرة من المحامين والمتقاضين، استخدام الأنظمة التقنية الحديثة للدخول إلى الجلسات القضائية المرئية والتقديم على مختلف الخدمات الأخرى التي تقدمها محاكم دبي، وقد أعلنت محاكم دبي في بيان صادر عنها بشأن إجراءات التقاضي عن بُعد واستمرارية خدمات المحاكم، والتي تتيح فيه للمتقاضين والمحاميين استخدام الأنظمة الإلكترونية للدائرة، أو الدخول على نظام الطلبات الذكية، والتسجيل في برنامج السالفة بحساب مستخدم موثق أو من خلال جميع قنوات التسجيل المتوفرة، كما تتم كافة الدعاوى والطلبات والتسوية الودية عن بُعد من خلال مكاتب المحاماة أو مكاتب التعهيد أو عن طريق النظام الإلكتروني للمحاكم.

وأضاف: إنه يتم قيد التوجيه الأسري وإثبات إشهاد الطلاق، وعقود الزواج من خلال المأذونين الشرعيين بتقنية الاتصال عن بُعد لإجراء عقود الزواج مع الأطراف، سواء في مجلس حقيقي واحد بعد الحصول على التصاريح اللازمة، أو في مجلس إلكتروني واحد، كذلك بالنسبة للإشهادات والتصديقات الشرعية يتم قيد الطلب وسداد الرسم عن بُعد، ويقوم المصدق الشرعي بالتواصل مع الأطراف واستيفاء الأوراق المطلوبة، كما يتم إجراء كافة الإعلانات القضائية بواسطة الرسائل الهاتفية أو البريد الالكتروني، وتعتمد البيانات المستمدة من حساب الدخول الذكي، وتتم تحضير كافة الدعاوى عن بُعد بتقنية الاتصال المرئي أو الصوتي بالحضور عن بُعد وتبادل المستندات وإصدار القرارات اللازمة.

ونبه إلى أنه تقرر استخدام تقنية الاتصال عن بُعد في نظر جلسات كافة الدعاوى في المحاكم الابتدائية، والاستئناف والتمييز، ويشمل ذلك الحضور عن بُعد وتبادل المستندات، والاستماع للشهود والمداولة وإصدار الأحكام والقرارات، ويتم تقديم كافة الطلبات وقيد الدعاوى والملفات التنفيذية عن بُعد، من خلال مكاتب المحاماة، أو من خلال النظام الإلكتروني أو باستخدام الطلبات الذكية، فيما يتعلق بالمتقاضين أنفسهم.

مرونة نظام العمل

وفي ذات السياق عبر القاضي عيسى شريف رئيس محكمة الاستئناف بدبي، عن ثقته في أداء فرق العمل في المحاكم، وأنها بممارسة العمل عن بُعد ونظر الجلسات بكل سهولة ويسر على جميع أطراف الدعوى، إنما يثبت كفاءة وقوة البينة التحتية الإلكترونية في إمارة دبي، ومرونة النظام المعمول به في المحاكم ليلائم أية ظروف استثنائية كالتي نعيشها في ظل انتشار فيروس «كورونا» المستجد، واستعداد الجميع ليتعاملوا بسلاسة بذلك النظام الإلكتروني عبر وسائل الاتصال المرئي الذي تجاوب معه المحامون خاصة.

وكانت الجلسات تنظر وكأنها في يوم طبيعي بين أروقة وقاعات مجمع المحاكم بدبي، خاصة أن ريادة محاكم دبي في الاعتماد على التكنولوجيا والتحول إلى اللاورقي يؤهلها لخوض مثل هذه التجارب بسهولة ونجاح، وما كان يمارس من قبل عبر أنظمة المحكمة الإلكترونية كان عبارة عن تدريب لخوض هذا الاختبار واجتيازه بجدارة.

ورش العمل المستمرة

ومن جانبه، أوضح القاضي أحمد سيف رئيس المحكمة المدنية بدبي، أن ما لاحظه الجميع، من نجاح في إدارة عملية التقاضي عن بُعد، إنما هو ثمرة لجهد مكثف أمضته فرق العمل في المحاكم في التدريب على العمل بهذه الكيفية التي لا يشعر معها أطراف الدعوى إلا وكأنهم في القاعة وكأن الجلسة تنظر بشكلها وإجراءاتها المعتادة، فقد تم التجهيز لهذا البرنامج وتلك التجربة لأيام وأسابيع متصلة لم يحصل فيها بعض من المشاركين في التدريب على إجازاتهم الأسبوعية؛ حيث كان يتم تدريب القضاة وأمناء السر على كيفية إدارة الجلسة بين الأطراف وكيف إدراج المستندات وكذلك ربط أطراف الدعوى مع القاضي عن بُعد؛ من خلال العديد من ورش العمل المستمرة على شكل جلسات افتراضية تحاكي الواقع بكل خطواته حتى لحظة اتخاذ القرار من قبل قاضي الجلسة وحتى بعد انتهاء الجلسة إذا وجدت ملاحظات يراعيها القاضي بعد الإبلاغ بها من قبل أحد الأطراف

مصلحة المتعاملين

Advertisements

وبيّن القاضي جمال الجابري رئيس المحكمة العمالية بدبي، أن مصلحة المتعاملين والعمال؛ للحصول على حقوقهم هي الأهم، ودورها في الفصل ورد الحقوق إلى أصحابها هو الغاية التي تسعى إلى تحقيقها.

ومن هنا كان التعامل بمرونة كبيرة في أول يوم للعمل عن بُعد؛ حيث إن هناك بعض العمال لم يحضروا الجلسات أو حضروا ولم يعرفوا كيفية التعامل مع التقنيات الحديثة، فكان التماس العذر لهم وتأجيل بعض القضايا في الوقت الذي عبر فيه عدد كبير من المحامين عن امتنانهم ووعيهم بالدور والجهد المبذول لإنجاح هذه التجربة الحية والمثمرة، وكانوا يشعرون بالتفاؤل بنجاحها واستمرارها حتى بعد انتهاء أزمة «كورونا»، لما لمسوه من تعاون وتيسير من قبل فريق العمل في المحكمة العمالية، وقد تم نظر 3 جلسات في أول يوم، وننتظر ردود فعل جيدة تجاه هذه التجربة خلال الأيام المقبلة.

بعض الصعوبات

وأكد القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية بدبي، استجابة كافة أطراف الدعاوى وتفهمهم لكيفية العمل بالنظام المرئي، على الرغم من وجود بعض الصعوبات التي واجهتهم في بداية يوم العمل؛ من حيث التقنية واعتياد المحامين وأطراف الدعوى عليها، إلا أنه تم تذليلها من قبل الفريق التقني بالمحكمة وكذلك وعي المحامين وأطراف الدعاوى سهل الأمر كثيراً، خاصة وأن طبيعة القضايا التي تنظرها محكمة الأحوال الشخصية لها طبيعة خاصة؛ من حيث كونها سرية وتخص تفاصيل الحياة الأسرية.

وذكر أن هناك مرونة كبيرة من قبل المحاكم في مختلف درجات التقاضي تتمثل في عدم شطب أية قضية حتى في حال عدم حضور أي طرف من أطراف الدعوى تقديراً للظروف الطارئة التي نعيشها بسبب فيروس «كورونا».

تجربة مثمرة وناجحة

وأشار القاضي عبد الله الكيتوب رئيس محكمة التنفيذ بدبي، إلى أن فريق العمل في محكمة التنفيذ وهو جزء لا يتجزأ من محاكم دبي، كان على استعداد تام لخوض مثل هذه الخطوة الجبارة والتجربة المثمرة الناجحة؛ حيث كان العمل فيما قبل جائحة «كورونا» في الأيام العادية عبارة عن دورة تدريبية مستمرة تؤهلنا لمواجهة مثل هذه الظروف الاستثنائية.

وكان نظام المحاكم الإلكتروني يوفر كل الإمكانات اللازمة لهذا التدريب؛ حيث تدرب الجميع على كيفية إدارة الدعوى وتغذية النظام بالمستندات اللازمة وتقديم الأطراف لطلباتهم إلكترونياً، وكانت الأحكام والتظلمات أيضاً يطلع عليها وينظر فيها إلكترونياً، وغيرها من الطلبات الذكية التي كانت من صميم عمل محكمة التنفيذ بشكل يومي. وجاءت ردود فعل عدد من المحامين كشركاء استراتيجيين للمحاكم في عملية التقاضي، متفائلة وراضية عن التجربة التي كانت تحدياً جديداً اعتادت دبي أن تخوض مثله، فوثق محمد علي الحمادي المحامي وعضو المجلس الاستشاري بالشارقة، في فيديو بثه على حسابه على «تويتر»، إحدى الجلسات التي شارك فيها عن بُعد، ووجه التهئنة لمحاكم دبي على ما وصفه بالتميز الدائم.

شكر وتقدير لفريق العمل

تواصل عدد من المحامين وأرسلوا رسائل الشكر والتقدير لفريق العمل في محاكم دبي، متمنين لهم دوام التوفيق ومطالبين باستمرار التجربة فيما بعد أزمة «كورونا»؛ حيث أشاد عبد الله آل ناصر، المحامي، بالخطوة وأكد أن دبي عودتنا بقيادتها الرشيدة، أن كل يوم هو تحد جديد، واليوم تحديداً كان يوماً جديداً في تحد صعب، وقد حضرنا بفضل الله أول يوم في عودة العمل تدريجياً عن بُعد في جلسات المحاكمات، وفوجئنا بسلاسة وتناغم العمل بإدراة فرق العمل من قضاة وأمناء السر، وقال: إن استمرت منظومة العمل القضائي؛ فهذا يعد أمراً استثنائياً في هذه الظروف الاستثنائية، وباشرنا منذ الصباح في الولوج إلى قاعات المحاكم المرئية حسب كل دعوى منظورة، عن طريق نظام تقني عالي الاحترافية.

وكان هناك تنسيق مسبق من قبل الموظفين لإدراجنا كمحامين ومتعاملين أفراد، فلم نجد أية صعوبة ولا ما يعطل عملنا، وكأن السيناريو هذا مسبق التصور والتخيل، وأتقدم بالتهنئة لمستشرفي المستقبل في محاكم دبي على نجاح خططهم.