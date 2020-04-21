الأسهم المحلية تدخل دوامة جني الأرباح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

بات التذبب السمة الطاغية على أداء الأسهم المحلية التي عادت للمسار الهابط، أمس الاثنين؛ بعد الارتفاع القوي في جلسة يوم أول أمس الأحد، وفقد عدد كبير من الأسهم مكاسب كانت قد تحققت، وسط عمليات جني أرباح سريعة لبعضها، وضغط من تسييلات الأجانب. وجاءت الضغوط الأجنبية بعد أن سجلت صافي استثماراتهم 46.4 مليون درهم محصلة بيع (34.5 مليون درهم في دبي، و11.9 مليون درهم في أبوظبي)، وتخلى بذلك سوق دبي عند نقطة الدعم 1900 نقطة، متراجعاً بنسبة 1.41% فيما هبط مؤشر سوق أبوظبي دون 4000 نقطة بتراجعه 2.81%.

وبلغت السيولة الإجمالية في الأسواق 314.2 مليون درهم.





سوق دبي



وتراجع مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 1887.54 نقطة، مع تراجع جماعي للمؤشرات القطاعية كافة.

وانخفض قطاع العقار 1.8% مع انخفاض «إعمار العقارية» 2.38%، و«إعمار للتطوير» 3.43%، و«إعمار مولز» 2.65%، و«داماك» 2.6%، و«أرابتك» 2.93%، في مقابل ارتفاع وحيد ل«ديار» بنسبة 2.42%.

كما انخفض قطاع البنوك بنحو 1% مع انخفاض «دبي الإسلامي» 1.15%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.59%، كما عاودت أسهم أخرى للتراجع بعد ارتفاعات أول أمس الأحد، ومنها: «أملاك» بنزوله 0.66%، و«جي إف إتش» 1.12%.

وهبط قطاع الاستثمار 1.92% نتيجة تراجع «دبي للإستثمار» 1.75%، و«سوق دبي المالي» 2.19%، و«شعاع كابيتال» 4%.

ونزل قطاع النقل 1% مع نزول «العربية للطيران» 1.88%، و«أرامكس» 0.36%، فيما ارتفع «الخليج للملاحة» 1.43%.



سوق أبوظبي



هوى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى 3969 نقطة، مع انخفاض أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين. وتراجع قطاع البنوك 3.87% نتيجة تراجع «أبوظبي الأول» 4.66%، و«أبوظبي التجاري» 3.67%%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.29%.

ونزل قطاع العقار 1.94% بعد نزول «الدار» 2%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.41%. وتراجع قطاع الاتصالات 1.49% بفعل نزول سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وانخفض قطاع الاستثمار 3.68% مع انخفاض «العالمية القابضة» 4.44%، و«إشراق» 3.6%؛ وذلك مع استقرار «أدنوك للتوزيع». وعلى العكس ارتفع قطاع الطاقة هامشياً مع ارتفاع «دانة غاز» 0.31%، فيما نزل «طاقة» 0.79%، واستقر «أدنوك للتوزيع» من دون تغيير.

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الأكثر تداولاً



وتصدر «الاتحاد العقارية» التداولات في سوق دبي، بقيمة 41.6 مليون درهم، مغلقاً عند 0.309 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة بلغت 34 مليون درهم، وأغلق عند 3.43 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات وصلت إلى 30.7 مليون درهم، ليغلق عند 8.3 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر التداولات «اتصالات» بقيمة 37.4 مليون درهم، وأغلق عند 14.5 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» الذي جذب 25.45 مليون درهم من السيولة، وأقفل سعره عند 11.04 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة قدرها 22.3 مليون درهم مغلقاً عند 4.2 درهم.



الأكثر ارتفاعاً



وسجل «الاتحاد العقارية» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 7.66% ليغلق عند 0.309 درهم، وفي المقابل، كان أكبر المتراجعين «أمانات» بنسبة انخفاض لامست الحد الأقصى 4.93% وأغلق عند 0.694 درهم.

أما في سوق أبوظبي، كان أكبر المرتفعين «أبوظبي لبناء السفن» بنسبة 3.85% ليغلق عند 1.62 درهم، وعلى العكس، جاء في مقدمة المتراجعين «الاتحاد للتأمين» بعدما لامس هو الآخر الحد الأقصى للهبوط 4.96% ليغلق عند 0.63 درهم.



تداولات المستثمرين



وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 34.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 5.45 مليون درهم محصلة شراء العرب، و10.5 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و18.5 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 34.5 مليون درهم محصلة بيع.

وجاء التداولات في دبي مشابهة لسوق أبوظبي؛ حيث اتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 11.92 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 5.6 مليون درهم محصلة شراء العرب، و4.9 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و1.4 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 11.9 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) في الشراء بالدرجة الأولى على أسهم شركات «الإمارات دبي الوطني»، وبنسب أقل ل«العالمية القابضة»، و«آن ديجيتال»، و«الإثمار، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات«الاتحاد العقارية»، و«الدار»، و«دانة غاز»، و«جي إف إتش».

وظل التوجه نحو التسييل بالنسبة للمحافظ الاستثمارية، وبلغت صافي استثماراتها 34.15 مليون درهم كمحصلة بيع، منها 27.5 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و6.6 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 34.15 مليون درهم محصلة شراء، منها 27.5 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و6.6 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.