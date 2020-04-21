2.1 مليار أرباح «الإمارات دبي الوطني» للربع الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حقق بنك الإمارات دبي الوطني، نتائج مالية قوية للربع الأول 2020 والتي توّجت بصافي أرباح 2.1 مليار درهم، وهي مرتفعة 3% مقارنة بالربع الرابع، ولكنها منخفضة 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة ارتفاع رسوم مخصصات انخفاض القيمة 349% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق إلى 2.558 مليار درهم، نتيجة ارتفاع مخصصات المرحلتين 1 و2 من تغطية خسائر الائتمان المتوقعة. وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات 46٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

ارتفع صافي دخل الفائدة 45% وشهد الدخل من غير الفائدة نمواً 48% مع الاستحواذ على دينيزبنك في عام 2019. ولا تزال الميزانية العمومية للمجموعة تحافظ على مركزها القوي، ومعدلات جيدة في السيولة وجودة الائتمان ونسب رأس المال. وفي الوقت الذي كانت جودة الائتمان مستقرة في الربع الأول 2020، حيث رفعت المجموعة مخصصات انخفاض القيمة لتغطية المرحلتين 1 و2 للاعتراف بالتراجع المحتمل في جودة الائتمان خلال الأرباع السنوية اللاحقة والناشئ عن تفشي جائحة كوفيد-19.

وخلال الربع الأول، بلغ إجمالي الدخل 6.9 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 46% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة نمو القروض وارتفاع دخل الرسوم، بما في ذلك دينيز بنك.

وارتفع إجمالي الأصول 1% مقارنة بنهاية عام 2019 ليصل إلى 692 مليار درهم، كذلك ارتفعت قروض العملاء 1% منذ مطلع العام إلى 443 مليار درهم. ولا تزال ودائع العملاء تحافظ على مستوياتها للعام 2019 عند حدود 467 مليار درهم. وبقيت نسبة القروض منخفضة القيمة مستقرة عند 5.5%، فيما تحسنت نسبة التغطية بواقع 8.2% لتصل إلى 120.5%.

وبلغ معدل تغطية السيولة 149.7% ومعدل القروض إلى الودائع 94.8% وهو يشير إلى الوضع السليم للسيولة. كما بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية نسبة 14.8%، وهي أعلى من متطلبات الحد الأدنى.



تحديات غير مسبوقة



وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «تمكن بنك الإمارات دبي الوطني من تحقيق صافي أرباح وتعزيز ميزانيته العمومية.

وفي ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي والقطاع المصرفي من تحديات غير مسبوقة نتيجة جائحة كوفيد-19، نحن لا نزال نواصل تقديم دعمنا الكامل للجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لاتخاذ إجراءات احترازية سريعة وغير مسبوقة، والتي تمثلت في تطبيق إجراءات وقائية لحماية صحة وسلامة سكان الدولة وتوفير خطة دعم اقتصادي شاملة لدعم العملاء. إننا في بنك الإمارات دبي الوطني فخورون بمستوى الالتزام والتعاطف الذي أبداه فريق الإدارة وموظفونا لضمان تقديم خدمات مصرفية شاملة ودون انقطاع لعملائنا ومجتمعنا. ولا يسعنا إلا أن نتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة في الدولة على حكمتها ومواقفها السديدة والحاسمة في ظل هذه الأوقات الصعبة، ونؤكد بأننا بفضل تآزرنا ودعم مجتمعنا الكامل سنتمكن من تجاوز هذه الأزمة ونحن أكثر قوة وتماسكاً».

وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «في ظل هذه الأوضاع التي تشهد حالة من عدم الاستقرار، إن هدفنا الرئيسي يرتكز على استمرار تقديم خدماتنا المصرفية لعملائنا وضمان الحفاظ على قوة الميزانية العمومية للبنك».

وقال باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: «كان الأداء التشغيلي للربع الأول من عام 2020 جيداً قبل حدوث الأثر الاقتصادي لجائحة كوفيد-19. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات 46٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع الدخل الناتج عن نمو القروض وتحسن الهوامش نتيجة تضمين دينيز بنك. وشهد صافي الأرباح التشغيلية انخفاضاً 24٪ لقيام المجموعة بتكوين مخصصات إضافية لانخفاض القيمة من أجل زيادة التغطية تحسباً لتدهور جودة الائتمان في الأرباع اللاحقة. وتواجه البنوك الإقليمية تحديات متعددة ناشئة عن انخفاض أسعار الفائدة وانخفاض أسعار النفط وتراجع النمو الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد-19».



تحسن التكاليف

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وشهدت التكاليف للربع الأول 2020 تحسناً بنسبة 18% لتصل إلى 2.049 مليار درهم، ويعود السبب في ذلك إلى انخفاض تكاليف الموظفين وتكاليف التسويق وتحسن إجراءات ضبط التكلفة من قبل دينيز بنك.

وارتفعت التكاليف 47% نتيجة الاستحواذ على دينيز بنك. وارتفعت التكاليف 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق باستثناء دينيز بنك. وتعتبر نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 29.8% ضمن الحدود التوجيهية المحددة للعام 2020 وهي ضمن حدود نسبة 33%.

حققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات انطلاقة قوية للعام انعكست من خلال نمو إجمالي الدخل بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 2.101 مليار درهم للربع الأول 2020. كما ارتفع صافي دخل الفائدة مدعوماً بزيادة حجم الأعمال، وشهد دخل الرسوم الأساسية ارتفاعاً على خلفية زيادة في أعمال البطاقات وأنشطة الأعمال المصرفية الخاصة. ويمثل دخل الرسوم حالياً 32% من حجم الإيرادات الإجمالي. وانخفضت تكاليف التشغيل بنسبة 4% مقارنة بالفترة السابقة نتيجة تبلور أثر إجراءات ضبط التكاليف التي تم اتخاذها في العام السابق.

وارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة بمقدار 4.7 مليار درهم خلال هذا الربع مدعومة بالحملات الترويجية الخاصة بالعملاء. كما شهد دفتر قروض الأفراد إقبالاً على القروض الشخصية وقروض السيارات. وكان هناك أيضاً طلب قوي على «بطاقة بنك الإمارات دبي الوطني اللولو 247 الائتمانية»، فيما تم طرح بطاقة خصم جديدة ضمن باقة «إماراتي» من بنك الإمارات دبي الوطني، والتي توفر للمواطنين الإماراتيين مجموعة من المزايا الحصرية. ونما دخل قسم إدارة الثروات للمجموعة بنسبة 7٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وواصلت «.Liv»، حفاظها على مكانتها لتكون البنك الرقمي الأسرع نمواً في الإمارات والتي تقدم خدماتها إلى أكثر من 370,000 عميل.



الأعمال والمؤسسات



وحققت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات إجمالي دخل بلغ 1.643 مليار درهم للربع الأول 2020، بزيادة بنسبة 2% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2019. وشهدت الإدارة انخفاضاً في صافي الأرباح بنسبة 55% بسبب انخفاض تحصيلات القروض وارتفاع مخصصات انخفاض القيمة، ويرجع ذلك أساساً إلى الأثر المحتمل لأزمة جائحة كوفيد-19.

وارتفع صافي دخل الفائدة البالغ 1.271 مليار درهم للربع الأول 2020 بنسبة 7% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2019، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى نمو أنشطة الإقراض. وبلغ دخل الرسوم 373 مليون درهم للربع الأول 2020 منخفضاً بنسبة 12% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2019، وذلك بسبب انخفاض دخل الرسوم من الإقراض وعمولات التداول ومبيعات الخزينة والتي قابلها ارتفاع في دخل الأعمال المصرفية الاستثمارية.

وتراجعت إيرادات الأسواق العالمية والخزينة بنسبة 95% نتيجة انخفاض صافي دخل الفائدة بسبب انخفاض أسعار الفائدة. وقام مكتب التمويل العالمي بجمع 9.1 مليار درهم على شكل تمويلات لأجل في الربع الأول 2020.



مساهمة «دينيز بنك»



بلغت مساهمة دينيز بنك 2.255 مليار درهم في الدخل الإجمالي للمجموعة، و 504 ملايين درهم في صافي الأرباح للمجموعة للثلاثة أشهر الأولى من عام 2020. وبلغ إجمالي الأصول 128 مليار درهم، كما بلغ صافي القروض 84 مليار درهم، فيما وصلت الودائع إلى 93 مليار درهم بنهاية الربع الأول 2020.

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، قال البنك إنه من المتوقع أن يكون لجائحة كوفيد-19 تأثير اقتصادي كبير في الاقتصاد العالمي، ما سيؤدي إلى انخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تتأثر قطاعات السياحة والضيافة والنقل والخدمات اللوجستية والتجارة والبناء والعقارات بشكل سلبي. كما أنه من المتوقع أن تسفر اتفاقية الدول المصدرة للنفط، أوبك، والتي تم التوصل إليها في إبريل، عن انكماش حاد في إنتاج النفط هذا العام.



155 مليوناً أرباح «الإمارات الإسلامي»



حقق «الإمارات الإسلامي» أرباحاً صافية 155 مليون درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، بانخفاض 62%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ الدخل الإجمالي للمصرف 641 مليون درهم، منخفضاً 3%، وانخفضت هوامش الدخل الممول بواقع 10 نقاط أساس، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بسبب تراجع معدلات الربح.

وبلغ إجمالي الموجودات 62.9 مليار درهم، منخفضاً 3% عن نهاية العام 2019. وبلغ صافي الأنشطة التمويلية والاستثمارية المدينة 39 مليار درهم، مرتفعاً 4% عن نهاية العام 2019. وبقيت ودائع المتعاملين مستقرة عند حدود 44.8 مليار درهم، مقارنة بنهاية العام 2019. ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 5% عن نهاية العام 2019.

بلغت نسبة التمويلات منخفضة القيمة 7.3% مع الحفاظ على نسبة التغطية القوية عند 126.5%. ونسبة التمويل إلى الودائع عند 87%، لتعكس مركز السيولة السليم. وبلغت نسبة الشق الأول من رأس المال 18.7%، ونسبة كفاية رأس المال 19.8%.

وقال صلاح أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: نشهد حالياً ظروفاً وتحديات استثنائية لا يستهان بها تلقي بظلالها على سائر قطاعات الأعمال، بسبب التداعيات الكبيرة لجائحة (كوفيد-19)، والتي تترافق مع انخفاض أسعار النفط، وانخفاض معنويات المستثمرين في السوق. وبالرغم من هذه التحديات، تمكنا من تحقيق صافي أرباح بلغ 155 مليون درهم، فيما بقي الدخل الممول ثابتاً عند حدود 468 مليون درهم.

ويعود السبب في انخفاض صافي الربح في المصرف إلى قيامنا بتكوين مخصصات إضافية لانخفاض القيمة من أجل زيادة التغطية تحسباً لتدهور جودة الائتمان في الأرباع اللاحقة. وخلال الربع الأول من عام 2020، بلغ حجم المخصصات في الإمارات الإسلامي 206 ملايين درهم، بزيادة 224 مليون درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.