«بوهيميتي» لرامبو.. هجاء مرير لجشع العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علاء الدين محمود

تلخص القصيدة الشعرية في بعض الأحيان قصة حياة كاملة، سير من الوجع والمعاناة والألم، ولعل رهق النفس والروح عند جان نيكولا آرثر رامبو، «1854 1891»، هو الذي فتح للقراء نوافذ من الضوء الشعري الشفيف الذي يعانق الروح مباشرة، ذلك ما تفعله نصوص رامبو الذي ظل يؤكد دائماً أن الشاعر هو روح هائمة متمردة ضد كل نمط وطريقة حياة.

لقد عاش رامبو حياة مثقلة بالوجع، رغم أنه لم يعمر كثيراً، لكنه ظل يمتلك روحاً شفافة وإحساساً عالياً بالأشياء والأماكن، لذلك برزت عنده جماليات الوصف حتى أن النص الشعري عنده هو عبارة عن ألبوم من الصور المتعاقبة، فقد كان مثل الفنان الذي يجتهد ليترجم المشاعر والأحاسيس إلى لوحة غنية بالألوان والخطوط وضربات الفرشاة، وذلك بالضبط ما كان يفعله في نصوصه، حيث تبارى مبدعو زمانه والأزمنة التي تلته في الإشادة به وبنصوصه، ولعل أبرز الذين تورطوا في حب رامبو، رغم بعض التشاحن، كان الأديب والروائي الفرنسي الكبير فيكتور هوجو، الذي كانت أعماله الروائية بعضاً من قبس رامبو الجمالي والروحي وكذلك الفلسفي المنحاز لحياة الفقراء والمهمشين وربما المتمردين، ولعل القراء يجدون ذلك الشبه المجنون بين جان فالجان وحكايات رامبو الشعرية التي نظمها حول الصعاليك غير المنتمين، فكل الذين سردوا حكايات عن لص نبيل، أو شخصيات متناقضة تجمع بين الخير والشر، كانوا قد نهلوا من معين رامبو، لذلك أطلقوا عليه صفات تجمع بين العبقرية والحس الطفولي الساذج العفوي، مثل: «شكسبير الرضيع»، و«النيزك»، و«الملاك المنفي»، و«الصوفي المتوحش»، و«المراهق الرهيب»، و«الشاعر المتشرد»، و«المتمرد الأوربي»، وكلها أوصاف تحاول الإحاطة بشخصية رامبو الذي كان بالفعل يجمع بين تلك المتناقضات، فهو نسيم عليل، وثورة مزمجرة، عرف بلقب المتمرد والعاشق العنيف، وتلك الصفات تكشف عنها نصوصه الشعرية الموزعة على دواوينه الأدبية الرائعة مثل: «فصل في الجحيم»، «الإشراقات»، «أشعار بوهيمية»، «أشعار طالب»، «صحارى الحب»، تلك الأعمال التي تترجم سيرته القصيرة ودواخله النضيرة، وعلى الرغم من أنه لم يعمر كثيرا، لكنه طاف في كثير من بقاع الأرض، فقد أحب الشرق، وتوجه إلى أثيوبيا، ومصر، وعدن التي كتب عن جنتها المتخيلة نصاً حتى قبل أن يزورها.

بوهيميتي

ولعل نص «بوهيميتي» لرامبو، يكشف عن روحه ودواخله، وهو يمثل قصة، وفنتازيا مختلفة وبديعة، تحكي عن تجواله متسكعاً في إحدى الطرقات يرتدي معطفاً بالياً، وبنطالاً ممزقاً، في أمسية مقمرة تطل فيها النجوم بضيائها لتعانق الأرض في رحلة روحية وجمالية، في هذا النص يصور رامبو معاناته وألمه بطريقة فيها الكثير من البكاء والسخرية، حيث تمتزج الدموع بالإبتسامات الداكنة، فهو نص تكاد تتقطر فيه روحه قطرة فقطرة في وعاء الكون الكبير، فنتازيا خيالية تعانق الواقع بكل جبروته وقسوته، لا لتهرب منه بل لكي تجعله أجمل، فالفكرة في النص غريبة، والأشياء تأخذ أكبر من حجمها وواقعها، ليصبح المعطف الذي يرتديه رمزا لتشظي العالم، فقد توقف أن يكون مجرد ثوب، بل شيئاً مجرداً يحاكم الواقع، هو أقرب إلى معطف «جوجول»، الذي كان بمثابة رسالة ساخرة لعالم يعيش الملذات، وكذلك كان بنطاله بجيوبه المثقوبة، علامة على ثقب كبير في ضمير البشرية وفقرها الروحي، فالذي كان يسير في تلك الأمسية لم يكن رامبو، بل هو العالم عارياً، يمشي في تمام بؤسه وفقره وتشظيه.

Advertisements

فالقصيدة هي عبارة عن ثورة مكتملة الأركان ضد الواقع، هي خطبة عصماء يترافع فيها رامبو ضد كل ألوان العذاب، يسفًه فيها أحلام المخدوعين ببريق السلطة والثروة، هي أقرب إلى دعوة الفيلسوف الإيطالي جورجيو أغامبين إلى حياة طبيعية «عارية»، لا تفسدها الماديات، وهي هجاء مرير لجشع العالم وماديته ونمطيته، فرامبو كان كأنه يصرخ في ذلك النص قائلاً: «تلك هي حياتي المجردة، وروحي المتمردة» لذلك نجد أن «بوهيميتي» يلخص نظريات فلسفية كاملة عن الحياة والوجود وأنماط العيش، ففيه خلاصة أقوال كبار الفلاسفة الذين وقفوا في الضد، أو بتعبير الشاعر المصري الكبير أمل دنقل، الذين قالوا لا في وجه من قالوا نعم، فالنص يحمل أحلام نيتشة وفوكو وفنجشتين، وكذلك الأدباء الذين جعلوا من الجمال مذهباً وطريقة حياة من شكسبير وحتى دويستويفسكي.

القصيدة



كنت أتمشى ويداي في جيبيّ المثقوبين / معطفي هو الآخر صار معانقا للكمال / أسير تحت السماء ملهمتي، لقد كنت مخلصاً لكِ / وآهٍ. كم حلمت بالحب البهي/ كنت في جولاتي مثل الصغير الحالم «عقلة الأصبع» / أفرفط القوافي، وكان مقامي في الدب الأكبر/ وكان لنجوم سمائي حفيف جميل / طالما أصغيت إلى حفيفها وأنا / جالس على حافة الطريق / في تلك الأماسي من سبتمبر كنت أستشعر / قطرات الندى على جبيني كنبيذ العافية / في الظلال الوهمية كنت أنظم أشعاري / كنت أجذب شيئاً طرياً من حذائي الجريح / وأتكئ بقدمي على قلبي.

كومونة باريس

كان هذا النص من أجمل أعمال رامبو الأدبية في مسيرته الإبداعية القصيرة، فعلاقته بالشعر قد انقطعت بعد أن بلغ من العمر 19 عامًا، ليدخل في صمت عظيم، سكوت وكأنه نص شعري طويل، ليتطوع بعدها في الجيش الذي قضى فيه أيامه إلى أن توفي شابًا في عمر ال 38 عاماً، وقد كان نص بوهيميتي، إلى جانب أنه يصور شظف العيش والبؤس في حياة رامبو، يندرج ضمن القصائد السياسية والثورية التي نظمها في زمن الهزيمة، وقرب تبدد الأحلام عقب سحق كومونة باريس، فقد كان شاعرنا أحد المؤمنين بالثورة، وقد وقف الى جانب انتفاضة عمال باريس المعروفة متأثراً بالافكار الاشتراكية، وبالحماس ضد الاستسلام للغزو البروسي لبلاده. بل إن تلك الأشعار التي نظمها عن الكومونة وأحلام الفقراء والمشردين، مثلت أولى بدايات شعره المتمرد، تلك الصفة التي وسمت مجمل حياته، ومنها تلك التي نظمها عن الكومونة والثورة: القياصرة، والنائم في الوادي، بالتالي فإن بوهيميتي تحمل في متنها وبين حوافها تلك الأحلام الشاردة، ليس لفرنسا فقط ولكن للعالم أجمع.