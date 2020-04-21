شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل بهجت: الأراجوز أقوى من التكنولوجيا الرقمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: محمد شبانة

عمله الأكاديمي، رئيساً لقسم المسرح بجامعة حلوان، لم يمنعه، من البحث المتواصل في التراث عن كل المتواري، والمسكوت عنه، وفي مقدمته «فن الأراجوز»، الذي كان له نشاط فعال جداً في إعادة إحيائه، بل ووصل به إلى هيئة اليونيسكو. هذا هو الدكتور نبيل بهجت.

حول جهوده من أجل الاعتراف الدولي بفن الأراجوز، باعتباره تراثاً إنسانياً فريداً، يجب الحفاظ عليه، والسير الذاتية التي حققها للمبدعين، كان لنا معه هذا الحوار:

* ما أحدث جهودك من أجل إدراج الأراجوز ضمن قائمة التراث العالمي؟

- تم الاعتراف به، على قائمة «الصون العاجل» لليونيسكو، وهذا اعتراف دولي به، وقائمة «الصون العاجل» تعني العناصر الإنسانية المهددة بالانقراض، عملت على هذا الملف لمدة 6 سنوات بشكل شخصي، وتمويل ذاتي، كي نصل إلى هذه المرحلة، قدمته لأول مرة في عام 2015 عن طريق وزارة الثقافة، وهي وزارة ذات طابع مؤسسي، فطلبوا استفسارين، لكن لسبب ما، لم يصل الرد على الاستفسارين لليونيسكو، قدمته مرة أخرى في 2017 من خلال الجمعية المصرية للمؤثرات الشعبية كمظلة مؤسساتية، وتم الاعتراف به في 28 نوفمبر 2018، ولكن الاعتراف جاء من دون تمويل، فقدمت مشروعاً من خلال وزارة الثقافة مرة أخرى، للحصول على تمويل، من أجل إنشاء مدرسة للأراجوز، وهم بصدد النظر في هذا المشروع.

* كيف يمكن تتبع أصل الأراجوز؟

- أعتقد أن الثقافات في الماضي كانت تنتقل من رحلات التجار، ومن وجهة نظري فإن تتبع الظواهر الشعبية أمر بعيد المنال، لأنها ظواهر إنسانية، وأدوات تعبير مشتركة.

ولكن من خلال الشواهد المادية، نجد أن أقدم كتب الرحالة، وصفته منذ 4 قرون مضت، ووصفت كيف يأتي شخص ما إلى مستشفى الأمراض النفسية، ويلعب بالدمى، للمرضى، فتتحسن حالاتهم النفسية، هذه يمكن أن تعتبرها إشارة للأراجوز، أيضاً وصفته الحملة الفرنسية في ما بعد، بالإضافة إلى رحالة مختلفين وصفوه.

* عروض الأراجوز محبوبة من الجميع.. لماذا لا تستغل جماهيرياً؟

- من الإنصاف القول إن وزارة الثقافة وفرت «بيت السحيمي» ووفرت أجوراً، وإن كانت متواضعة، لبعض اللاعبين لفترة طويلة، وهذا شكل مهم من أشكال الدعم. أقصد ميدانياً.

Advertisements

* كيف كانت تجربة عروض «بيت السحيمي»؟

- من وجهة نظري أن فاروق حسني كان وزير ثقافة رفيع المستوى، هو من بحث عني، وكلمني بنفسه، وأنا ما زلت في البدايات، ووضع تحت تصرفي كل الإمكانيات المتاحة، لم أطلب منه غير ساحة لتنفيذ العروض فقط، ولم أتقاض أجراً، عن التأليف أو الإخراج أو تنفيذ الدمى، كل ما أنفقته كان من جيبي الخاص، وأنا مقتنع بأن المسرح لا بد أن يكون له سوق، وينتج ذاته.. خصص لي «بيت السحيمي» يوم الجمعة من كل أسبوع، لعروض الأراجوز، وخيال الظل، وكانت المسرحيات من إنتاجي وتأليفي وإخراجي.

* ألا تحاول عمل مشروع دائم؟

- حاولت تأسيس شركة لتنفيذ هذه العروض، لكن الأكاديميين دائماً غير بارعين في التجارة، لكن هذا هو مشروعي المقبل، حاولت أيضاً، لأكثر من مرة، لقاء وزير الثقافة إيناس عبد الدايم، لكن يبدو أنها مشغولة، ولم تتح لنا فرصة اللقاء.

* ما مصير فن الأراجوز في عصر التكنولوجيا الرقمية؟

- الأراجوز سوف يعيش، التكنولوجيا الرقمية تصنع حالة من اللاتواصل الاجتماعي، بينما فن الأراجوز، يصنع حالة من التواصل المباشر، والإنسان طوال الوقت يحتاج إلى حالة من حالات التواصل.

* لك اهتمامات بالسير الذاتية للمبدعين.. ما نتائج بحثك الأخير؟

- قمت بتحقيق الأعمال الكاملة لكل من بيرم التونسي، وبديع خيري، وجمعت وحققت أعمال يونس القاضي، وحسين شفيق المصري، وسعيد عبده، فقدمت للوطن العربي 5 شعراء كادوا أن ينتهوا، وأظن أن هذه مسؤولية كل مثقف يريد أن يدافع عن هويته.

* بيرم التونسي أعماله موجودة.. ما الجديد الذي قدمته؟

- عثرت على ما يقرب من ألف عمل له لم ينشر من قبل، ما بين قصيدة ومقالة وقصة، وربما تتجاوز الألف، والأعمال ستطبع في 9 أجزاء قريباً.