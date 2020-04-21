شكرا لقرائتكم خبر عن مخاض عسير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مخاضٌ عسيرٌ وخطبٌ ألمْ وجائحةٌ تستبيح الأممْ وما كان يومًا طريق اتساعٍ تولى بكلا ولولا ولمْ وفيروس هذا الزمان وباءٌ تسلل عبر أنوفٍ وفمْ وعبر العيون فكيف السبيلُ وكيف سندفن هذا الألمْ وخالط هذا التوجس لوناً غريباً يخامر خط الندمْ Advertisements فسامرَ خوفاً عميقاً تجلى بكيف وأين وماذا وكمْ؟ إجابة هذا السؤال ستسعى على قاربٍ في بحار الهممْ وهذا البلاء العظيم سيمضي ونجتازه عبر هذا الخِضمْ بصوت التكاتف والالتزامِ وإبراز ألوان ثوب القيمْ وإدراك أن الحياة اختبارٌ سيحياهُ من بالصمود التزمْ

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