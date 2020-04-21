مسألة الحرية في فلسفة جون لوك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت دار رؤية للنشر والتوزيع كتاب: «الحرية والليبرالية في فلسفة جون لوك»، للدكتور منوبي غباش، وفيه يوضح أن الليبرالية الاقتصادية تهيمن لا على الاقتصاد فقط؛ بل على الفكر والمجتمع والمؤسسات، وهي تقدم من قبل أنصارها على أنها الحقيقة التي لا ترد، وخلاصة التجارب الإنسانية، عبر التاريخ وثمرة الفكر.

يرى لوك أن الإنسان كائن واع، وأن الوعي هو ما يكون الذات، وهو شعور داخلي يجعل الإنسان يدرك ذاته ويعي أنه شخص: «الهوية الشخصية تكمن في الوعي، والوعي هو ما يكون الذات» وكلمة ذات في تحليل لوك تعني الشخص بما هو الكائن الإنساني الفرد الذي يتمتع بحقوق، والوعي هو ما يجعل الفرد متميزاً ومستقلاً عن الآخرين، وما يجعله أيضا قادراً على الفعل ومسؤولاً عما يفعل.

يوضح الكتاب تصور لوك لحرية الفرد على أنها حرية فعل وممارسة واقعية مرتبطة بالتعقل والتروي يتماشى مع النزعة الاسمية والخبرية المميزة للمحاولة، فالتجربة هي مصدر الأفكار، والمعاني الكلية ليس لها وجود في حد ذاتها؛ بل هي مجرد أسماء، ليست الحرية مثالاً أو شيئاً في ذاته أو حقيقة مفارقة؛ لكنها قدرة أو فاعلية الكائن الذي يقوم بالفعل.