شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعتمد الاعتكاف وصلاة التراويح 5 تسليمات في المسجد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إقامة صلاة التراويح والقيام في ⁧‫المسجد النبوي‬⁩ مع استمرار الإجراءات الاحترازية ، وتكون الصلاة خمس تسليمات بدلا من عشرة ويكون للإمام الأول ثلاث تسليمات والإمام الثاني تسليمتان مع الشفع والوتر وتكمل التلاوة في صلاة القيام ويكون ختم القرآن الكريم في صلاة التهجد ليلة 29، بحسب صحیفة الریاض السعودية.

ووفقاً للإجراءات الإحترازية تعليق الإعتكاف في المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ، وجاء في الخطة التشغيلية استمرار الطاقة التشغيلية عند الحد الأدنى ويستمر تعليق الحضور للموظفين والعاملين إلا لمن تقتضي الضرورة حضورهم ، واستمرار الدروس العلمية وحلقات القرآن الكريم والسنة النبوية والخدمات التوجيهية والثقافية والتدريبية عن بعد عبر المنصات الإلكترونية.

وكانت عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحى لفيروس كورونا بالمملكة العربية السعودية، اليوم، اجتماعها الحادى والستين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى استعراض الوضع الوبائى للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدى له ومنع انتشاره، كما أثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.