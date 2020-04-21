شكرا لقرائتكم خبر عن اللهم أهلك الظالمين بالظالمين.. تجدد الاقتتال فى صفوف مرتزقة أردوغان بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل عدد من مرتزقة النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، من التنظيمات الإرهابية وأصيب آخرون جراء تجدد الاقتتال بين هذه التنظيمات في مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة بسوريا على تقاسم المسروقات وعمليات السطو التي يقدمون عليها في المنطقة.

وبحسب وكالة الأنباء السورية، أن اقتتالا بالأسلحة المتنوعة اندلع بين مرتزقة الاحتلال التركي في مدينة رأس العين فيما يسمى "المعتصم" و"الحمزة" و"أحرار الشرقية" على خلفية التنازع على مناطق النفوذ وبعض المسروقات إضافة لعمليات الثأر جراء سقوط قتلى من بعض الأطراف خلال اشتباكات اندلعت مؤخراً بين هذه التنظيمات الإرهابية.

وأدخلت قوات الاحتلال التركي خلال الأيام الماضية رتلاً من الآليات العسكرية إلى مدينة رأس العين في محاولة لوقف الاقتتال المتواصل بين مرتزقتها من المجموعات الارهابية في المدينة المحتلة على خلفية خلافات بين الإرهابيين حول تقاسم المسروقات واستباحة منازل الأهالي بعد تهجيرهم منها.