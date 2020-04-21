تركيا تجلي 366 مواطنا من بغداد

بغداد/الخليج 365

أجلت تركيا، 366 من مواطنيها العالقين في العاصمة العراقية بغداد، بسبب التدابير المتخذة ضد وباء كورونا الذي اجتاح العالم.

وذكر مراسل الخليج 365، مساء الإثنين، أنه جرى تأمين حافلات لنقل العدد المذكور من المواطنين الأتراك، من عدة أحياء في بغداد، وضمان عودتهم إلى تركيا عن طريق البر.

وفي تصريح مقتضب للأناضول، أكد السفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز، حرص بلاده على إجلاء مواطنيها العالقين في العراق بسبب التدابير ضد كورونا.

وأوضح أن تركيا سرّعت جهود إجلاء مواطنيها الراغبين بالعودة من العراق، مع اقتراب شهر رمضان.

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وأجلت تركيا حتى اليوم نحو ألفين من مواطنيها العالقين في العراق، برا وجوا.

وفي وقت سابق الإثنين، أجلت السلطات التركية، 171 من مواطنيها من السعودية، و448 من ألمانيا و93 مواطنا من إسبانيا، و337 من بريطانيا فضلا عن 164 من رعاياها الراغبين بالعودة من مصر.

والجمعة، أطلقت تركيا عملية إجلاء واسعة النطاق لجلب قرابة 25 ألفاً من مواطنيها من مجموع 59 دولة، لقضاء شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.

وسبق أن قامت تركيا بإجلاء نحو 25 ألفا من الرعايا الأتراك، من مختلف أنحاء العالم، بعدما تقطعت بهم السبل بسبب التدابير المتخدة ضد الوباء.

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