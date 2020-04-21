كورونا.. مصر تسير 22 رحلة استثنائية لعودة العالقين بالخارج

القاهرة / الخليج 365

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، تسيير 22 رحلة استثنائية لعودة مواطنيها العالقين في الخارج بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وسائل إعلام محلية بينها اليوم السابع (خاصة) عن وزارة الطيران المدني إعلانها "تسيير 22 رحلة من لشركتي مصر للطيران وإير كايرو (حكومتين) إلى عدة دول بدءا من الثلاثاء 21 أبريل/نيسان الجاري، وعلى مدار 10 أيام حتى الخميس 30 أبريل".

وتبدأ الرحلات الاستثنائية الثلاثاء من بيروت، وعلى مدار الأيام المقبلة تشمل مدنا عدة بمختلف أنحاء العالم منها المنامة والرياض أيضا.

والإثنين، كشفت صحيفة أخبار اليوم المملوكة للحكومة عبر بوابتها الإلكترونية أن "وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة قررت تسيير 11 رحلة استثنائية الخميس لعودة العالقين المصريين بالخارج".

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وقررت القاهرة هبوط جميع الرحلات العائدة في مطار مرسى علم (شرق)، لخضوع ركابها لإجراءات الحجر الصحي لمدة 14 يوما بأحد الفنادق.

وفي 14 أبريل/نيسان الجاري، قالت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، في تصريحات أن عدد مواطنيها العالقين بالخارج يصل لنحو 3378، مشيرة إلى أن الوزارة تعيد الآن العالقين ممن ليس لديهم إقامة دائمة، على أن تكون المرحلة الثانية للمقيمين فى الخارج، دون ذكر أعدادهم.

والسبت، وجه اجتماع رئاسي بمواصلة جهود إرجاع المواطنين العالقين، بعد أيام قليلة من تداول منصات لاستغاثات مصريين مقيمين بالسعودية والكويت يريدون العودة للوطن.

وإجمالي إصابات كورونا بمصر حتى الإثنين، 3333، بينهم 821 تعافوا، و250 وفاة.

وإجمالًا أصاب الفيروس أكثر من مليونين و475 ألف شخص بالعالم، توفى منهم ما يزيد عن 170 ألفًا، وتعافى أكثر من 645 ألفًا، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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