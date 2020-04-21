النظام السوري: تصدّينا لـ"عدوان إسرائيلي" في سماء تدمر

إسطنبول/ محمد مستو/ الأناصول

- وكالة سانا الناطقة باسم النظام قالت إن قوات الأسد تمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ التي وصفتها بالمعادية

- تأتي الغارات بعد ساعات من توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو باستهدافه المواقع العسكرية الإيرانية داخل سوريا

قالت وسائل إعلام سورية، الإثنين، إن مقاتلات إسرائيلية استهدفت مواقع في مدينة تدمر التابعة لمحافظة حمص وسط البلاد.

وتأتي الغارات بعد ساعات من توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو باستهدافه المواقع العسكرية الإيرانية داخل سوريا.

وقالت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" إن الدفاعات الجوية التابعة لنظام بشار الأسد "تصدت لعدوان إسرائيلي في أجواء مدينة تدمر، التابعة لمحافظة حمص (وسط)".

وزعمت الوكالة، أن "قوات النظام تمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ التي وصفتها بالمعادية".

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‎وفي وقت سابق مساء الإثنين، توعد نتنياهو إيران، التي يقول إنها تتموضع عسكرياً في سوريا.

وقال في تغريدة بحسابه على تويتر "تهديدات الإسلام المتطرف بقيادة إيران بإبادتنا لم تتبخر".

وأضاف نتنياهو "نحن عازمون على الرد عليها (إيران)، ونحرص أكثر من أي وقت مضى على الحفاظ على جاهزية قتالية لصد كل خطر قرب حدودنا وبعيدا عنها".

وتناقلت وسائل إعلام معارضة، أن القصف الجوي استهدف مواقع المجموعات الإرهابية التابعة لإيران في محيط تدمر وسط سوريا.

وكالعادة لم يصدر عن الجانب الإسرائيلي أي تأكيد رسمي بخصوص الغارات.

وتتعرض مناطق سيطرة النظام السوري منذ سنوات لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.