ليبيا.. إصابة 5 مسعفين في قصف حفتر لمستشفيين ميدانيين بطرابلس

وليد عبد الله/ الاناضول

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، مساء الإثنين، إصابة 5 مسعفين نتيجة استهداف مليشيات حفتر بصواريخ غراد مستشفيين ميدانيين بوادي الربيع جنوبي طرابلس.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" على صفحته في "فيسبوك".

وأضاف البيان أن "الاستهداف كان مباشرا وأيعد استمراراً للسجل الإجرامي لمليشيات حفتر في استهداف فرق الإسعاف والأطقم الطبية".

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ورغم إعلان مليشيات حفتر، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها تواصل هجوما بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا.

وردا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة في 26 مارس الماضي، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيات حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

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