ليبيا.. 3 حالات شفاء من "كورونا" ولا إصابات جديدة

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا (حكومي)، مساء الإثنين، تسجيل ثلاث حالات شفاء من فيروس "كورونا"، واستقرار عدد المصابين عند 51.

وقال المركز، في بيان، إن المختبر استلم 58 عينة، وكانت نتائجها جميعها سالبة، فيما تماثلت ثلاث حالات للشفاء.

ويبلغ عدد المصابين في ليبيا 51، تعافى منهم 14، وتوفي شخص واحد.

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وحذرت الأمم المتحدة، الإثنين، من أن "ليبيا من البلدان المعرضة بقوة لمخاطر تفشي كورونا، في حال استمرار القتال بين الأطراف المتصارعة"، داعية إلى وقف القتال والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وتعاني ليبيا منذ سنوات من صراع مسلح، حيث تنازع مليشيات اللواء متقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وإجمالًا أصاب الفيروس حتى مساء الإثنين، أكثر من مليونين و473 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد عن 170 ألفًا، وتعافى أكثر من 645 ألفًا، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.