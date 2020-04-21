الأمم المتحدة تؤكد على أهمية ضبط النفس بين لبنان وإسرائيل

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365



أكدت الأمم المتحدة، على أهمية ضبط النفس بين لبنان وإسرائيل، عقب 3 أيام من تصاعد التوتر بينهما مؤخرا على الحدود اللبنانية.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الإثنين، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.



وقال دوجاريك: "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) دعت السبت كل من لبنان وإسرائيل إلى ممارسة ضبط النفس للحد من التوترات على طول الخط الأزرق".



وأضاف: "يوم الجمعة كشفت رادارات اليونيفيل عن إطلاق مشاعل على مناطق مختلفة من الخط الأزرق في جنوب لبنان".



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وأكد أنه "تم نشر قوات حفظ سلام في المنطقة، وقام قائد اليونيفيل اللواء ستيفانو ديل كول باتصالات مباشرة مع الطرفين".



وفي المؤتمر الصحفي ذاته، عبر دوجاريك عن مخاوف من تصاعد العنف بمناطق في جنوب السودان ومالي وإفريقيا الوسطى.



ويسيطر "حزب الله" اللبناني، على منطقة الجنوب المحاذية للحدود مع إسرائيل.



وخلال 2020، تشهد الحدود بين البلدين هدوءًا نسبيًا مقارنة مع الأعوام السابقة.



وانسحبت القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000، ومن ثم وضعت الأمم المتحدة ما عُرف بـ"الخط الأزرق" على الحدود بينهما، لتأكيد هذا الانسحاب، لكن هذا الخط لم يراعِ الحدود الرسمية بشكل دقيق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.