كورونا.. إجراءت وقائية جديدة في الكويت والسودان

محمد عبدالغفار - نازك شمام/ الخليج 365

-مجلس الوزراء الكويتي قرر تمديد الحظر الجزئي وتمديد التعطيل خلال شهر رمضان

-البنك المركزي السوداني يوقف التعامل المباشر مع المواطنين اعتبارا من الثلاثاء

أعلنت الكويت والسودان، الإثنين، حزمة إجراءات جديدة وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وفق بيانات رسمية.

في الكويت، قررت الحكومة، تمديد الحظر الجزئي بساعات مختلفة حيث سيكون من 4 عصرا إلى 8 صباحاً، بدءا من مطلع شهر رمضان المبارك.

وقال طارق المزرم الناطق باسم الحكومة، في تصريح عبر تويتر: "المجلس قرر السماح لخدمة توصيل المطاعم ومراكز التسوق من الساعة 5 مساء حتى 1 صباحا (بالتوقيت المحلي)".

وأشار أن المجلس قرر استمرار وقف الأعمال في الجهات الحكومية من 26 أبريل/ نيسان الجاري، وحتى 28 مايو/ آيار المقبل.

وقبل أسبوعين أقر مجلس الوزراء، تمديد العطلة الرسمية ووقف الأعمال إلى 26 أبريل واعتبارها أيام راحة.

وأعلنت الكويت في 21 مارس/ آذار الماضي تطبيق قرار حظر التجول الجزئي من الساعة الخامسة مساءً وحتى الرابعة فجراً، بالتوقيت المحلي، الذي جاء نتيجة عدم التزام البعض بتعليمات وزارة الصحة بشأن عدم التجمع تحسباً لفيروس كورونا.

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وحتى مساء الإثنين، بلغ إجمالي الإصابات في الكويت 1995، بينها 347 حالة تعافي، و9 وفيات.

وفي السودان، أعلن البنك المركزي، "إيقاف التعامل المباشر مع المواطنين بجميع فروع المصارف العاملة بالعاصمة الخرطوم والولايات الأخرى التي يطبق فيها حظر التجوال الشامل، اعتبار من الثلاثاء".

وفرضت السلطات السودانية حظرا شاملا على ولاية الخرطوم منذ السبت 18 أبريل /نيسان الجاري ولفترة 3 أسابيع في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

وأضاف المركزي أن "القرار يأتي في ضوء تزايد وتيرة انتشار العدوى، وبهدف ضمان سلامة المواطنين والعاملين بالجهاز المصرفي".

ووجه المركزي مديري المصارف بتحديد الحد الأدنى من العاملين مع أخذ احتياطات السلامة والوقاية الصحية، وضرورة صيانة وتغذية الصرافات الآلية وتسوية الدفع الالكتروني حتى إشعار آخر.

وارتفعت إصابات كورونا إلى 92، بينهم 12 وفاة، و8 حالات شفاء، حسب إحصائيات وزارة الصحة السودانية.

وإجمالًا أصاب الفيروس أكثر من مليونين و473 ألف شخص بالعالم، توفى منهم ما يزيد عن 170 ألفًا، وتعافى أكثر من 645 ألفًا، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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