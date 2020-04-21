الدوحة: نسبة وفيات قطر بكورونا الأقل في العالم

الدوحة / الخليج 365

قالت مسؤولة قطرية، الإثنين، إن نسبة وفيات فيروس كورونا في البلاد هي الأقل في العالم مقارنة بأعداد الإصابات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر، لولوة الخاطر، الإثنين، بشأن مستجدات الفيروس بالبلاد.

وأضافت الخاطر أن 90 بالمائة من إصابات الفيروس في البلاد حالتها "خفيفة"، ونسبة الوفاة هي الأقل في المنطقة والعالم مقارنة بأعداد الإصابات.

وأوضحت أن النظام الصحي في قطر "لا زال قادرا على الاستيعاب حتى مع زيادة الحالات".

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وأشارت أن "معظم الإصابات بكورونا في الأعمار المتوسطة، وكذلك حالات الشفاء، ومعظم الإصابات هي ممن كانوا في الحجر الصحي، وهذا دليل على استيعاب انتشار الفيروس".

وقالت الخاطر إن "قطر متقدمة في منهجية الفحص بنسبة أكثر من 20 ألف فحص لكل مليون شخص".

ودعت سكان البلاد إلى تجنب الزيارات العائلية خلال شهر رمضان حيث أن "الصيام ليس عن الطعام والشراب فحسب بل الصيام عن الأذى كذلك، وهذا يتجسد في التزام البيوت وتطبيق إجراءات الوقاية لحماية أنفسنا والآخرين".

وحتى مساء الإثنين، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في قطر 6015 حالة، تعافى 555 منهم، وتوفي 9.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.