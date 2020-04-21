وفاة ثانية بـ"كورونا" في القدس وثامنة بالصومال

القدس، مقديشو/ سعيد عموري، نور جيدي/ الخليج 365

أفاد مركز حقوقي فلسطيني، الإثنين، بتسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورنا في مدينة القدس المحتلة، فيما سجل الصومال 73 إصابة جديدة وحالة وفاة، ما رفع الإجمالي إلى 237 إصابة و8 وفيات.

وقال مركز معلومات وادي حلوة (غير حكومي)، في بيان، إن فلسطينية (57 عامًا) من سكان بلدة سلوان، جنوبي القدس المحتلة، توفيت إثر إصابتها بالفيروس، وهي تعاني من أمراض مزمنة.

وهذه هي ثاني مواطنة فلسطينية في القدس تتوفى جراء "كورونا".

وحسب أحدث إحصاء لوزارة الصحة الإسرائيلية، بلغ عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل 13 ألفًا و713 حالة إصابة، توفي منهم 177.

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وحتى ظهر الإثنين، سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 329 إصابة، منها 15 بقطاع غزة، و120 إصابة غير مؤكدة بالقدس.

وتتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بمنع وزارة الصحة الفلسطينية من العمل في القدس الشرقية، وعدم الإفصاح عن الأعداد الدقيقة للمصابين في المدينة المحتلة.

وفي الصومال، قالت وزارة الصحة، في بيان مساء الإثنين، إن التحاليل المخبرية التي أجرتها الإثنين أظهرت نتائج إيجابية لـ73 حالة جديدة، وهم من المخالطين لحالات مصابة، بجانب وفاة حالة واحدة، بينما تماثلت حالة أخرى للشفاء.

وبهذه الحالات الجديدة يرتفع عدد المصابين في الصومال إلى 237، توفي منهم 8، وتعافى 4.

وإجمالًا أصاب الفيروس حتى مساء الإثنين، أكثر من مليونين و473 ألف شخص بالعالم، توفى منهم ما يزيد عن 170 ألفًا، وتعافى أكثر من 645 ألفًا، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.