حماس: لن يخيفنا تكتل نتنياهو ـ غانتس بأجندته "المتطرفة"

غزة / محمد ماجد/ الخليج 365

قالت حركة "حماس"، الإثنين، إن تكتل رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو وبيني غانتس رئيس تحالف "أزرق- أبيض"، في حكومة وحدة وطنية "لن يخيفنا".

جاء ذلك في بيان للناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، عقب توقيع نتنياهو وبيني غانتس اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية، يقضي بأن يتم فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية المحتلة مطلع يوليو/تموز المقبل.

وقال برهوم إن "هذه التكتلات بأجندتها المتطرفة، والتي تنافست وتوافقت فيما بينها على شطب حقوق شعبنا الفلسطيني، وضم أراضيه، وإقامة الدولة اليهودية، لن تخيفنا".

وأضاف أن "التكتلات الإسرائيلية يجب أن تشكل حافزًا للكل الفلسطيني للإسراع في صياغة استراتيجية وطنية موحدة ترتكز على خيار المقاومة في مواجهة الاحتلال ومخططاته، والدفاع عن حقوق شعبنا وحماية مصالحه".

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واستدرك برهوم قائلا إن "كل الرهانات على ما يسمى بعملية السلام في المنطقة مع هذا الكيان هو رهان خاسر، وتسويق للوهم".

ولفت إلى أن "هذا تأكيد على قناعاتنا ومواقفنا بأن الكيان الإسرائيلي هو عدو للشعب الفلسطيني، والخطر الأكبر على المنطقة".

وأكد برهوم أن "ذلك لن يزيدنا إلا تمسكا بحقوق شعبنا كاملة، وإصرارًا على الاستمرار في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بالسبل والأدوات كافة".

ودعا مكونات الشعب الفلسطيني إلى "صياغة استراتيجية وطنية موحدة ترتكز على خيار المقاومة، لمواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلية".

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