"كورونا".. حالتا وفاة و191 إصابة بالمغرب و5 إصابات بتونس

المغرب، تونس/ مراسلون / الخليج 365

أعلن المغرب، الإثنين، عن حالتي وفاة جديدتين و191 إصابة بفيروس كورونا، ما رفع الإجمالي إلى 143 وفاة و3046 إصابة، فيما سجلت تونس 5 إصابات جديدة، زادت العدد إلى 884.

وقال محمد اليوبي، مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة المغربية، في تصريح صحفي، إنه تم تسجيل 191 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما رفع الإجمالي إلى 3046 حالة.

وأضاف أن عدد الوفيات ضمن الإصابات بلغ 143، بتسجيل حالتي وفاة جديدتين، فيما زاد عدد المتعافين إلى 350، بتسجيل 24 حالة تعافٍ جديدة.

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وفي تونس، قالت وزارة الصحة، في بيان الإثنين، إنها أجرت 1185 تحليلًا مخبريًا أثبت وجود 5 حالات إيجابية، مما رفع عدد الحالات إلى 884 إصابة مؤكدة.

وأفادت بتسجيل 148 حالة شفاء حتى الآن، واستقرار عدد الوفيات عند 38.

ودعت الوزارة كافة التونسيين إلى "الالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد، لاحتواء المرض، والحد من انتشاره".

وإجمالًا أصاب الفيروس حتى مساء الإثنين، أكثر من مليونين و471 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد عن 170 ألفًا، وتعافى أكثر من 645 ألفًا، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.