إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة

القدس/ زين خليل/ الخليج 365

أصيب شاب فلسطيني، الإثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي، بدعوى محاولته وآخر، إلقاء زجاجات حارقة على سيارات في مستوطنة جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش إن شابين فلسطينيين حاولا إلقاء زجاجات حارقة داخل سيارات إسرائيلية في مستوطنة "تقوع" جنوب شرقي بيت لحم، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

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وأطلقت قوات من الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي على الشابين، وأصابت أحدهما، فيما تمكن الآخر من الفرار، حسب المصدر ذاته.

ولم توضح الصحيفة طبيعة إصابة الشاب الفلسطيني، لكنها قالت إنه تم نقله لمستشفى بالقدس.

وزعمت الصحيفة أن "المنطقة المذكورة شهدت مؤخرا عدة محاولات لإلقاء عبوات ناسفة من قبل فلسطينيين، ما اضطر الجيش إلى نشر مقاتلين في محيطها".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.