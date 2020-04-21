في رمضان.. تركيا تستعد لتوزيع 17 ألف طرد غذائي بالسودان

الخرطوم/ الخليج 365

تستعد مؤسسات رسمية ومدنية تركية، لتوزيع 17 ألفا من الطرود الغذائية على المحتاجين في عموم السودان، خلال شهر رمضان.

ومن بين تلك المؤسسات، جمعية الهلال الأحمر التركية، ووقف الديانة التركي، والوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH"، وغيرها.

ويتكفل الهلال الأحمر التركي، بتوزيع 5 آلاف طرد غذائي بمختلف مناطق السودان، ضمن فعاليات رمضان الإنسانية.

ويقوم كل من وقف الديانة التركي وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH"، بتوزيع 4 آلاف طرد غذائي.

بينما ستتكفل باقي المؤسسات التركية بتوزيع آلاف الطرود الغذائية الأخرى، على المحتاجين السودانيين.

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وقال مستشار الشؤون الدينية في السفارة التركية بالعاصمة الخرطوم، مصطفى بولنت داداش، في تصريح صحفي: "تركيا تدعم العديد من المشاريع الخيرية والتنموية من أجل تقوية روابط الصداقة بين شعبي البلدين".

وأضاف داداش: "المنظمات المدنية والرسمية التركية سترفع من وتيرة توزيع المساعدات في السودان خلال رمضان، وستوزع 17 ألفا من الطرود الغذائية".

وأوضح أن المساعدات التركية في السودان "تستهدف جميع القطاعات، من بينها إنشاء المنازل والتعليم والزراعة والصحة وغيرها".

وأفاد بأن المنظمات التركية، "حفرت أكثر من 2000 بئر، من أجل توفير المياه الصالحة للشرب للسودانيين".



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