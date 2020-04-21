توصية حقوقية بإدراج بشار وحفتر وإسرائيل بقائمة "العار الأممية"

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365

ـ وفق مؤسسة في نيويورك ترعى ائتلافا حقوقيا وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ـ التوصية تشمل أيضا إدراج قوات التاتماداو (القوات المسلحة الميانمارية)" لتجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال ضد مسلمي الروهينغيا.

أوصت مؤسسة دولية، الإثنين، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بضرورة إدراج قوات التحالف العربي في اليمن، وميانمار، وميليشيات خليفة حفتر، ضمن قائمة العار الأممية التي تصدر سنويا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته مؤسسة "ووتش ليست" الدولية عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بمناسبة إصدار تقرير بعنوان "قائمة ذات مصداقية: توصيات لتقرير الأمين العام السنوي لعام 2020 بشأن الأطفال والنزاع المسلح".

ويتكون التقرير الذي حصلت الخليج 365 علي نسخة منه، من 29 صفحة تشتمل على معلومات وبيانات موثقة بشأن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في 14 دولة خلال 2019.

وقالت مديرة، "ووتش ليست" أدريان لابار، في المؤتمر الصحفي: "على الأمين العام للأمم المتحدة تطبيق نفس المعايير على جميع الأطراف المتحاربة التي تنتهك حقوق الأطفال".

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وأضافت: "ندعوه إلى إدراج أطراف رئيسية في قائمة العار السنوية لمنتهكي حقوق الطفل، من بينها القوات الجوية الروسية في سوريا، والتي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان والسعودية والإمارات (باليمن) وميليشيات خليفة حفتر".

وفي 2002 أعلنت الأمم المتحدة، "قائمة العار" وتعرف أيضا باسم "اللائحة السوداء"، وتضم المنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع بالعالم، عبر لائحة تصدر في تقرير سنوي.

وطالب تقرير "ووتش ليست" بضرورة إدراج روسيا التي تسببت من خلال الغارات الجوية في سقوط ضحايا من الأطفال وتدمير المدارس والمستشفيات في سوريا.

كما طالب بضرورة إدراج قوات التحالف على قائمة قتل الأطفال وتشويههم في اليمن، وقوات التاتماداو (القوات المسلحة الميانمارية)" لتجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال ضد مسلمي الروهينغيا، بخلاف الجيش الإسرائيلي وقوات نظام بشار الأسد.

ومؤسسة "ووتش ليست" أو قائمة المراقبة الخاصة بالأطفال والنزاع المسلح هي ائتلاف من المنظمات غير الحكومية ومقره نيويورك يسعى لإنهاء الانتهاكات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة وضمان حقوقهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.